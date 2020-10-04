驅逐共機　台半月耗億元

中共軍機擾台已成常態，據台灣國防部統計，中共自9月16日至10月1日一共51次派軍機進入台灣防空識別區。台灣《蘋果新聞網》引述軍方消息指，估算台灣在這半個月，已付出1億台幣（下同，約2,700萬港元）來驅趕中共軍機，認為「中共明顯大打消耗戰，運用高密度擾台戰略，企圖達到崩潰我軍的目的」。

北京或趁特染疫打壓台灣

據了解，台灣空軍每天的升空機種，包括有E-2K空中預警機、幻象戰機、F-16戰機及經國號戰機。E-2K每小時的平均油耗費用為27萬元（約7.2萬）、幻象油耗每小時高達13萬元（約3.5萬港元）、F-16每小時油耗為11萬元（三萬港元），以及經國號戰機每小時油耗則為9.5萬元（2.6萬港元）。

台灣軍方將領透露，共機最常入侵西南空域，只要行蹤一現，台必派戰機升空攔截。據了解，為取得制空優勢，台灣派出至少比中共多一倍的軍機。以51架次共機估算，台灣軍機每次升空，一小時就要花費100萬（約27萬港元）。台灣半月至少付出上億元，這還不包括一旦越中線時，台灣軍機會出動或待命更多軍機。現時美國總統特朗普患上武漢肺炎，美國國務院前國務次卿伯恩斯（R. Nicholas Burns）認為，中國可能趁機加強打壓台灣，美國須密切關注情勢。

台灣《蘋果新聞網》