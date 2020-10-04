佛山「一番街」被整改 日式旗幟被拆除 招牌遭遮蓋

位於廣東佛山，被批評只有山寨空殼、沒有文化內涵的「南海一番街」，被網民發現在內地10.1長假期被「大裝修」，模仿日式的旗幟全部被拆走，招牌、路牌上的「一番」字樣被遮蓋，而有店舖亦要被掛上五星紅旗。有網民稱：「政治正確最重要」，「好地地都要拆」。

昨日網民到這條網紅街「打卡」，在照片上都能發現，路牌上原來的「一番街散步通」、「一番街」的路牌都被紅色的貼紙遮蓋，在入口的一番街招牌及光管招牌，都被灰色的布蓋住。有網民上載的照片，則見到有商店在門外掛上五星紅旗。有網民說：「國慶別去一番街了，街都被攔了而且人多！」

有當地網民表示，「上個月26號去還好地地」，可是當局稱要這條紅到日本的步行街「升級改造」，最後就招牌遮住、拆掉旗子。有網民懷疑是與版權問題有關，亦有網民懷疑一番街要改造，與內地10.1有關。

較早前，街上一間食肆的招牌，由於設計與侵華日軍的旭日旗類似，近日被移走。

「南海一番街」位於佛山市南海區金沙洲，被指將東京澀谷六丁目一番街直接抄襲過來，一早已是內地網民打卡熱點，裏面的日文招牌、紅綠燈、巴士站等似模似樣，可是卻有批評認為，這裏抄襲到的只是一個空殼，內裏沒有靈魂，特定的社會環境與文化根本「山寨」不來。

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