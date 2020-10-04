醉漢爬窗「回家」失敗危站28樓窗外 單手報警 竟被發現非屋主

河南日前發生一宗「蜘蛛人」危站大廈外牆事件。一名疑喝醉酒男子，聲稱忘帶鎖匙，企圖爬窗回家失敗半身懸空28樓高外牆，幸消防及時將男子救回。不過，獲救男子卻被發現並非涉事單位業主，最終被警方帶走調查。

事發於周二（9月29日）河南平頂山市湛河區一個屋苑，當晚有男子致電報警，聲稱被困露台。當地和順路消防站站長陳洲洋接受內媒訪問時表示，當他前往現場途中，再與報警男子聯絡，當時對方很焦急，不斷催促的說「快點，我快支撐不住了」。

由於報警男子說話不太清楚，似喝醉了酒，陳洲洋當時還以為對方是被困在露台，不能返回室內。直至他抵達位於28樓的現場時，才發現事態嚴重：「原來男子沒有任何安全措施，站在大廈外牆！」男子靠雙手抓着窗框，雙腳站在只容半隻腳掌的窗沿，苦撐待救。

消防員首先將安全繩遞給被困男子，慢慢教對方單手接過再套在身上，再將繩結索緊，然後始指示懸空男子單手捉緊消防員的手，合數人之力將男子拉回室內，過程驚險。

滿身酒氣的男子待救時仍能與消防員交談，他聲稱因忘了帶鎖匙，所以從氣窗爬出，打算由露台爬入屋，未料爬出外牆之後，露台的窗戶卻打不開，又不能從原路爬回室內，所以自行報警求救。

醉漢獲救後，屋苑的物業管理查證發現，男子並非涉事單位的屋主。現場消防於是將沒有受傷的男子，交給警方調查。

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