中央尖山墮崖｜台男獨攀山失蹤15天 3,500公尺「死亡稜線」下尋獲遺體

台灣新北市57歲王姓男子上月獨自縱走當地熱門行山徑北一段、北二段，上月19日在中央尖山最後一次與家人聯繫後失蹤，家屬在24日貼FB尋人，台中市消防局獲報後動員搜索，前天有熱心山友透過航拍機，在中央尖山往西峰的死亡稜線下方、海拔約3,500公尺的崩壁，發現疑似王男的遺體。

台中市消防局勤務中心是在上月24日，接獲花蓮縣消防轉報，新北市57歲王姓男子，獨自於上個月15日從思源埡口前往北一段、北二段進行攀爬，行程共計7天，預計上個月21日從閂山登山口至清泉橋下山後，再由清泉橋搭便車至820林道登山口攀爬畢祿山及羊頭山的一日行程。

家屬因遲遲聯絡不到王男，遂向消防局尋求協助，警消發現王男最後上線記錄為19日於中央尖山回傳之照片，之後便失去音訊，台中市消防局勤務中心獲報，立即派人搜救，家屬也透過FB呼籲山友協尋。

前天（2日）有熱心山友利用航拍機，在海拔3,500公尺、中央尖山死亡稜線南側斷崖下方200公尺山壁發現一具遺體，由於現場地形險惡，搜救人員冒險挺進，昨日確認是王男遺體後，立即申請直升機支援吊掛。

空勤總隊搜救機搭載特搜人員抵達事發現場上空，礙於現場坡度太斜無法作業，隨即返航，今日搜救人員將設法垂降將大體搬運到適合吊掛區域，再申請空勤隊支援。

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