美駐華大使離任｜布蘭斯塔德今飛返美國 引唐詩道別

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）今日結束大使工作，與夫人搭機返回家鄉艾奧瓦州。

美國駐華使領館在社交網站上載布蘭斯塔德及妻子的影片，並引唐代詩人王勃的詩句「海內存知己，天涯若比鄰。」夫婦在影片中指，現時是美中關係中充滿挑戰的時刻，雙方努力重新平衡關係，令兩國關係更加公平及對等，並強調對中國人民及中國文化的深深讚賞是絲毫未變。

布蘭斯塔德指出，在中國三年吃過很多美食，甚至學會包餃子，亦去過26個省份和地區，認為與中國人見面，聽他們個人故事，是工作一大榮幸，永遠不會忘記，最後以用中文說出：「謝謝，後會有期」。

布蘭斯塔德曾任艾奧瓦州州長，2017年被美國總統特朗普提名任駐華大使，在2018年年初還帶女兒和外孫到中國國家主席習近平家中作客；布蘭斯塔德上月宣佈離職，之後或以義工身份協助特朗普競選連任。

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