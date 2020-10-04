宗教迫害｜政府管控文件外洩震動中央 內地嚴審教會人士捉洩密者

內地屢被質疑打壓宗教自由。有報道指，海外媒體曝光了內地政府管控宗教的政策文件後，驚動了中共高層，在北方某城正大規模審問逾百名基督教人員，不惜代價要找出洩密者身份。

長期關注中國宗教自由及人權狀況的網媒《寒冬》（Bitter Winter）上周六（3日）報道，指北方某城市多名知情者透露，當局最近傳喚100多名基督教教職人員，就《寒冬》報道的政府文件逐一審問。

一名知情者指，有關文件其實很普通，廣泛傳遍各間教會，但官方則很緊張，指海外媒體曝光這些文件，已驚動中央領導人，所以要「不惜一切代價」追查，務求將洩露者及其家人重罰。

有被審問的三自教堂同工表示，查問過程非常嚴格，「警察一遍又一遍問，問得很詳細，看這次回答的和上一次是否一致。」報道指，許多教堂負責人因懼怕政府追查，表示不敢再談論關於宗教迫害的事。

有知情人士透露，政府最近調查了國家機構的文件備案程序，並將2018年後關於宗教信仰的文件，特別是打擊「邪教」的文件全部收回，以防洩露給公眾。

該知情者指出，現在有關宗教問題的會議內容現在都被嚴格保密，「如果查出來有文件丟失，都要找出負責人調查。」

當地一名三自教堂負責人表示，去年地方政府已召集教堂教職人員開會，警告嚴禁向外透露政府管控宗教的信息，所以在社交媒體上隨意發佈信息或上傳照片都很危險，「政府可將任何發佈的信息視為洩露國家機密或危害國家安全。」

即使政府取締聚會點的通知書也成為「機密」。河南某家庭教會人員表示，年初其所在教會被取締的通知書在網上流傳，之後該教會的負責人便遭宗教局審問，指負責人「惹大事了」。

官方的嚴查已產生寒蟬效應，令當地不少宗教人士懼怕政府報復，不敢談及宗教迫害情況。但也有家庭教會牧師表示，政府如果害怕他們做的事被曝光，就得停止宗教迫害。

●祠堂強改成黨宣基地

宗教迫害之外，就連華人傳統的宗族祭祖活動，中共也要消滅。《寒東》周日（4日）報道指，湖北孝感市、十堰市等多個祠堂遭當局以「危害基層政權」為由，強改為黨宣基地和公共活動場所，用中共領導人畫像代替祖先牌位，將愛黨標語貼滿祠堂，同時限制宗族活動。部份祠堂更有逾百年歷史。

報道指，今年5月，孝感市毛陳鎮政府召集各氏族長開會，指要禁止舉行宗族活動，要統一接管毛陳鎮的10個祠堂，將其改造後對外開放。像文化大革命時期一樣，當局聲稱要「破四舊」（舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣）、「立四新」。

湖北省隨州市有政府人員透露，湖北省巡視組去年7月明確指示，中央政府「正在推進宗族祠堂的整改清理工作」，以後祠堂歸國家管理，不再由宗族管理了。

據了解，江西同樣開始了強改祠堂的情況，目前僅九江市都昌縣已有超過20座祠堂被改造。

《寒冬》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！