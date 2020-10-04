外交部發警告｜緬北發生多宗華人遭綁架逼賣淫案 籲勿輕信招聘廣告

中國外交部領事司和公安部刑偵局針對近日有多名中國公民，被騙到緬甸北部後，遭綁架勒索和強逼賣淫，兩部門聯合發出警告，提醒國民不要輕易相信當地的招聘廣告。

據外交部領事司「領事直通車」微信號，以及公安部刑偵局消息指出，近日內地公安機關接獲多宗中國公民被騙往緬甸北部地區遭綁架、非法拘禁、敲詐勒索、強迫賣淫等刑事案件。

消息指出，不少中國公民輕信「赴緬甸打工」的招聘信息，抵達緬甸後被強迫從事電訊詐騙、賭博等犯罪活動。如受害人拒絕或不能完成「業績」，便會遭匪徒毆打、拘禁、敲詐勒索、強迫賣淫等。

通報指，緬北地區現時容易發生涉及中國公民的犯罪案件。提醒中國公民提高警惕，通過正規、合法的勞務中介外出務工，切勿輕信赴緬北地區的招聘訊息。如遇緊急情況，請及時向當地和國內公安機關報警，並聯繫中國駐當地使領館尋求幫助。

消息又指，根據內地法律，偷越國（邊）境、電訊網絡詐騙和賭博活動是違法犯罪行為，公安機關會嚴厲打擊，提醒國民切勿從事相關活動。

9月16日，貴州貴陽25歲女子余金萍被發現在緬甸遇上山泥傾瀉喪生。由於余金萍於5月時曾向家人表示，到雲南賣衣服，最終卻客死累鄉。家人調查余女的微信賬號接觸到2名16歲女子，聲稱遭人欺騙到緬甸賣淫，相信余金萍的情況也是一樣。

新華網／貴州電視台

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