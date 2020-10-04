兩岸角力｜大陸運8反潛機今兩進台空域 10月以來連續4日擾台

大陸派出軍機擾台的行動，未因10.1及中秋長假而放緩。台灣國防部表示，今日再有解放軍的運8反潛機，飛入西南防空識別區（ADIZ），遭台灣軍方以廣播驅離。解放軍軍機本月已連續4日派機進入台灣空域活動，更有消息指，今日大陸軍機更是先後兩次飛入ADIZ。

根據「台灣西南空域」Facebook專頁紀錄，解放軍軍機先是在周日（4日）早上約7時48分飛入ADIZ，高度為2,000米。至下午3時20分，再派機進入ADIZ，高度為4,000米。

台灣國防部資料則指，解放軍一架運8反潛機今日飛入ADIZ，台灣空軍派出空中巡邏兵力應對，實施廣播驅離，並以防空導彈追蹤監視。

據台灣國防部公開資料顯示，解放軍自9月16日以來，18天內有10日派軍機進入台灣空域，累計超過50架次。另有消息指，美國海軍的P3C反潛巡邏機，今日通過巴士海峽進入南海。

Facebook／台灣國防部

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！