兩岸角力｜不會只撐3天 台空軍前副司令：台軍掌制空權仍可打持久戰

解放軍戰機近來頻繁擾台，甚至飛越海峽中線挑釁，對台空軍戰機與飛官，都是沉重的負擔，面對共軍採取消耗戰，台軍該如何應對？台灣《蘋果新聞網》專訪當地空軍前副司令張延廷，由最了解空軍的他，剖析兩岸未來的局勢。

張延廷認為，歷史上不是沒有以小搏大的例子，若真的不幸兩岸開戰，只要台軍戰術得宜，還是可能變持久戰，不會只打幾天就結束。

兩岸若開戰，台軍能撐多久，一直是國人熱議話題，不過政府始終避談。張延廷說。「如果沒有外力介入，共軍確實可以達成（解放台灣）目標，但兩岸開戰後，周遭海域如南海、釣魚台海域、還有中印邊界，都可能讓共軍多面作戰，最後誰勝誰負很難說。」

張延廷也以1982年福克蘭戰爭為例。當年英國與阿根廷為了福克蘭群島開戰，英國跨越大西洋對角線，最後還是因為掌握制空權，順利收復福克蘭群島。

「兩岸若開戰，勝負要看誰掌握制空權」。張延廷分析，兩岸開戰，戰場會在台灣海峽，海峽就是台灣最好的天險，因為對共軍來說，不論海戰、空戰，要從廣大內陸調動軍力渡海，對後勤補給也是一大考驗。

「如果台軍戰法得當，用對佈署，兩岸戰爭是可以變成持久戰，不會只有撐三天、五天。加上其他各國都虎視眈眈，可能趁亂也與中國開戰，國際也可能介入協防台灣，中國一旦冒險開戰，反而可能兵敗如山倒，若內部局勢又不穩，甚至可能危及中共政權，這都不是不可能。」

共機擾台連中秋節連假都不放過，中國解放軍繼中秋節當天派一架運8侵入台西南空域後，台多日派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

今年60歲的張延廷1975年進入空軍幼年學校，3年後以第一名優異成績畢業。1978年進入空軍軍官學校，4年後同樣再以第一名畢業。1987年張延廷到國防大學政戰學院就讀法學碩士，3年後以第3名成績畢業。1991年張延廷進入三軍大學空軍指揮參謀學院，4年後第一名畢業。1995年張延廷繼續攻讀國防大學政戰學院政治學博士，4年後再以第一名成績畢業。隨後多次到美國擔任訪問學者並進行博士後研究。

台灣《蘋果新聞網》

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