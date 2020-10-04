曾抱女主持　陝西人大受賄判囚

中共反腐行動持續，曾因「熊抱中國央視女主持人」一事引發爭議的陝西省延安市人大常委會原副主任祁玉江，近日因受賄罪成，被判入獄七年。報道指，商洛市中級人民法院上月1日公開開庭審理案件；中國裁判文書網同月27日公佈祁受賄罪一審的刑事判決書。

貪1,200萬 涉67宗罪

值得一提的是，起訴指控的祁玉江犯罪事實共計67項。根據判決書，法院指祁擔任政務期間，利用職務便利索取、收受他人所送現金1,048多萬元人民幣（下同，約1,196萬港元）。祁在2019年4月主動到陝西省紀委監委投案，並上繳所有贓款贓物。今年62歲的祁玉江是陝西子長人，長期在延安工作，曾任延安市寶塔區區長、區委書記、志丹縣委書記；2013年3月起獲任延安市人大副主任，躋身副廳級幹部，直到2018年退休。

祁玉江曾在台上熊抱央視女主持管彤引發輿論。2010年12月25日，延安志丹縣舉行了一場小型文藝演出，央視女主持管彤擔任現場主持。據《重慶商報》等媒體報道，時任志丹縣委書記的祁玉江當場上台熊抱管彤，並誇她「俊、白、美」，甚至追問對方：「我是不是男人？」。影片經網絡曝光後，有網友認為祁太過奔放、言語雷人。隨後，志丹縣官方回應媒體採訪稱，熱烈擁抱女主持人體現的是「陝西人民的熱情」。

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