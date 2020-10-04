金曲獎丨蔡英文賀阿爆、滅火器得獎 「這片土地上最真實的聲音」

金曲獎昨晚圓滿落幕，台灣總統蔡英文凌晨在Facebook發文，恭喜得獎音樂人與團隊，特別點名原住民歌手阿爆與台語搖滾樂團滅火器。蔡英文另感謝第一線醫護人員、防疫國家隊，讓台灣成為少數還能舉辦大型藝文活動的國家。

蔡英文指，獲得年度最佳歌曲是阿爆的《Thank you》，而這首歌是她向護士朋友致敬的歌。蔡英文指，今年全世界疫情的關係，影響許多演藝、文化活動，台灣能夠舉行頒獎典禮，都特別不容易，所以感謝所有站在第一線的醫護人員。

曾為蔡英文唱競選歌曲的樂團滅火器得到最佳樂團獎，蔡英文特別恭喜他們，寫道，「你們不僅是一直陪伴着我們的夥伴，也是這片土地上最真實的聲音。期待你們繼續為台灣而唱、為民主而唱」。

蔡英文指，多元的台灣有自由，容許台灣人創作出各式各樣的曲風，民主也讓台灣人學會尊重及欣賞不同的音樂及文化。

Facebook／中央社

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