英禁中國留學生讀敏感科目 下月強制披露「軍事聯繫」 內媒揶揄只能讀莎士比亞

英國繼美國後以國家安全為由，擔心知識產權盜竊加劇，本月1日起收緊留學限制，加強審查外國學生報讀英國大學44個「敏感科目」，下月所有申請人還要披露「軍事聯繫」。英國《泰晤士報》（Times）報道，英國國家安全委員會已簽署加強審查計劃，預料新審查將取消現有簽證，需要重新申請，新措施將導致數百名中國研究生被禁止在英國修讀「敏感科目」。該新措施只有歐洲經濟區、美國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本、南韓和新加坡的申請人獲得豁免。

在2018至19年度，英國大學研究生中，中國學生佔12%，新的審查計劃會影響成百上千中國學生在英國深造的機會。《泰晤士報》和路透社均報道，新措施明顯針對來自中國的留學生，一批已在英國註冊的學生，如果被認為存在風險，他們的簽證也會被取消。

英國外交智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society）9月發表題為《人才流失：英國，中國和知識產權盜竊問題》的報告，其中指出在英國的900個中國大學畢業生與中國軍方機構有關係，他們在33個英國大學的研究機構中深造；譬如牛津大學就有16名相關中國研究生就讀微力學、納米結構材料和固體力學等，謝菲爾德大學（University of Sheffield）也有來自中國「國防七子」的16名學生就讀工程有關的科目。

英國《泰晤士報》報道，英國外交、聯邦和發展事務部（Foreign, Commonwealth & Development Office）已開始擴大審查權限，即針對外國研究生選擇專業涉及到國家安全的審查時「擴大權限」。廣泛審查涉及到敏感科目包括「先進常規軍事技術」，包括飛機和網絡方面的研究學科為主，有人工智能，化學，物理（包括核物理），數學，計算機科學和廣泛的工程科目，諸如材料學，機械工程，航空航天工程，化學，能源工程，礦物技術等。

非英籍研究生選擇敏感專業必須取得「學術技術批准計劃」（ATAS）證書。這個審查計劃只針對在科學，技術，工程和數學（STEM）學科申請的學生。英國外交部已制定44個具體科目名單。

英國政府消息人士對《泰晤士報》透露，「學術技術批准計劃」隨着安全威脅發展變化而擴大。他說：「毫不奇怪我們從世界各地得到了最聰明的人才，但是也有一些人會利用我們在科學和發明方面的領先地位。現在的變化將有助於更好地保護我們的國家安全利益。」

內媒報道有關消息時也作出評論指，雖然說英國並不是技術強國，但在全球高校實力上，僅次於美國，其擁有牛津、劍橋等頂尖學府，受到中國學生的青睞。又引述內地網民不禁要問：「難道去英國留學只能學莎士比亞的戲劇等文學專業嗎？」最後，內媒總結「我們一定要自力更生，要靜下心來創造一個好環境，讓千千萬萬人安心樂於做基礎研究，『卡脖子』背景下或將迎來科技進步的又一次大爆發。」

內地網民講乜：

默契無法偽造ZZ：你們都燒5G基站了，誰給你的自信？大英帝國？

JUEBUPINGFAN：人工智能、化學、物理、數學、計算機科學和一系列工程課程。這些哪些中國現在不是走在世界最前列的？尤其是人工智能。

默契無法偽造ZZ：你們都燒5G基站了，誰給你的自信？大英帝國？

木頭人飛機：學術自由，科學無國界，這是全人類的進步，西方是一個自由，民主，開放，的世界。

好甜一塊棠糕：只能說明中國真的強大到讓他們害怕到不惜利用各種不入流的手段了。

英國《泰晤士報》／路透社／新浪微博／觀察者網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！