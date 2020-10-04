中國人南非被綁架　一死一逃脫

中國駐南非開普敦總領館在前天（2日）發通報，指出9月25日有兩名中國公民在開普敦市遭綁架，當中一人近日被撕票。這是9月以來第五宗針對中國公民的綁架案，更是首宗人質死亡個案。

通報指，兩名中國公民9月25日在開普敦市遭綁架，一人在10月2日平安逃脫，另一人不幸身亡。目前南非警方已抓獲三名疑犯，案件正在進一步調查。今次是去年12月以來開普敦市發生的第12宗針對中國公民的綁架案，也是今年9月以來的第五宗針對中國公民的綁架案（其中一宗未有成功），並且首次造成人質傷亡。通報認為，針對中國的綁架案是由於南非在武漢肺炎打擊下，經濟復蘇乏力、失業率高企等因素影響。總領館提醒領區內中國公民，尤其是經營商舖人士保持高度警惕。

經濟受武肺打擊 針對中國人

南非的人口販賣及綁架案是極其嚴重，往往針對當地外國人，特別是中國人。南非警方在今年3月曾指，全國每日都有16人被綁架，綁匪大都要求100萬南非蘭特（約46萬港元），家屬由於害怕撕票，往往都願意交贖金，助長了當地綁架案。豪登省（Gauteng）當地法庭近日亦正審理一宗人口販賣案，案情指在一個工廠發現91名來自馬拉威（Malawian）的人，當中37人是小孩，行動中當場拘捕七名中國人，指他們涉嫌綁架及人口販賣。

中國駐南非開普敦總領館