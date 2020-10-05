中美冷戰｜用中文上網人數僅次英語 專家分析未必打擊西方人學華語

根據BBC 2019年統計數字，有25.4%網民使用英文，使用中文的網民緊隨其後，有19.3%，可見在全球化下，中文成為主要國際溝通橋樑。不過，中美關係複雜，會否影響西方人學中文的意慾？香港智明研究所研究總監許楨認為未必。

許楨向《蘋果》表示，奧巴馬是典型的中產階級、自由派，所屬民主黨又支持族裔多元，黨中人亦大多為專業人士，海外閱歷較廣闊，不論是工作需要、求學及人生階段，都常與華人打交道；加上華語經濟圈不止於中國大陸，還包括香港、台灣、東南亞國家，懂中文不論在政治或非政治上都有好處。

許楨以八、九十年代，英國及美國自由派為了解日本商業模式，學習日語為例，指好比如今中國生意模式大，也掌握專業技術，自由派領導人倡議學習中文一樣。

「學中文亦唔係奧巴馬專利。」許楨指，現任總統特朗普的孫女阿拉貝拉能背誦唐詩、宋詞，且十分流利，可見學習外語又或是東亞語言，是英美國家特定社會階層，每過一陣子就會有的風氣；學語言不與政治局勢掛鈎。

英國劍橋公爵威廉、歐洲王室、Facebook創辦人朱克伯格、亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯等世家，名媛、千金都有學習中文。

《蘋果》記者

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