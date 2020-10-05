兩岸疫情速遞｜大陸增20宗輸入確診病例 湖南缺德客拒戴口罩 累全機客等一粒鐘

疫情最新情況：大陸昨日新增20宗確診個案，均為境外輸入病例（上海10宗、四川3宗、內蒙古2宗、福建2宗、山西1宗、江蘇1宗、廣東1宗）；累計確診病例85,470宗，死亡病例4,634宗。台灣則再增1宗境外輸入個案，累計確診個案518宗，7人死亡。

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●缺德乘客拒戴口罩 累航班延誤一粒鐘

大陸武漢肺炎疫情趨緩，但依然反覆，民眾卻已對防疫掉以輕心。有大陸網民爆料指，上周六（3日），在湖南長沙黃花國際機場，一架飛往雲南昆明的航班，因一名乘客拒絕戴口罩，導致延誤出發1小時。隨後警方介入，事件正在進一步調查中。事件引發網民關注，不少人斥該名乘客「太自私，損人利己」，建議「加入航空黑名單」。有網民則分享了自己的不愉快經歷：「上次去昆明，坐飛機隔壁一排的有個大叔就是不帶口罩睡覺，空姐每次經過都提醒他，他才動動」、「上次在地鐵站也是有個大叔出了站在大廳等人，就把口罩摘了，工作人員讓他帶上，他說我又不坐地鐵，帶甚麼口罩」！

●廣州增1名輸入確診病例 來自英國

廣東省昨日新增一宗境外輸入確診病例，發生在廣州，據當地報告，確診者來自英國。此外，全省再增5名境外輸入無症狀確診者，同樣發生在廣州，分別來自巴林、科威特、加拿大、伊拉克和羅馬尼亞。上述個案均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

截至今日凌晨零時，廣東省累計確診病例1,841宗（境外輸入445宗），目前仍有27人住院。

●疫情續衝擊 近1.8萬打工仔放無薪假增近千人

台灣勞動部今日公佈新一期無薪假統計，指934間公司共17,981人放無薪假。較上一期增加50間公司、972人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，此次較上期呈現些微增加的趨勢，主要是航空運輸倉儲、製造業等行業，主因還是邊境管制持續，加上紓困方案有最低門檻，並不是每間公司都適用，減班休息可能成為一個方案。不過，對比前4個月的同期報告，從7月3萬多人下降到1萬多人，已有改善趨勢。

黃維琛說明，由於暑假已過，旅遊需求下降，雖有幾個連假加持，但相對來說，像離島遊等較遠的旅遊需求量減少，因此觀光產業仍受到衝擊。

此次無薪假人數最多的還是製造業，仍有10,671人在放無薪假，其中機電工業與化學工業衝擊最大，黃維琛說，製造業也有下降的趨勢，但主要仍取決於各公司主要的客戶位於哪些區域，若是外國客戶解封，製造業的情況也會相較回升。

●僑委會料約1,500台胞將返台慶雙十

台灣雙十慶典將至，僑委會今日起受理海外僑胞返台報到。僑委會委員長童振源表示，今年受到疫情影響，預估參加雙十慶典活動的僑胞約1,500人，但活動依然精彩，從基隆慶祝晚會、總統府慶祝大會到台南煙花慶賀，皆歡迎僑胞前往參加及觀賞。

往年雙十慶典期間返台報到僑胞人數約5,000多人，去年甚至達到6,000多人，然而今年受到疫情影響，返台僑胞減少。僑委會表示，為配合各國防疫措施，未鼓勵僑胞組團返台參加慶典活動。且為保護全民健康，僑胞必須於9月17日以前入境，符合居家檢疫14天及自主健康管理7天之防疫措施規定，並於28日前採「實名制」上網報名，才能參加10月9日雙十慶祝晚會及10月10日慶祝大會。

童振源也提到，僑委會今年為協助疫後振興經濟，鼓勵返台僑胞觀光旅遊，補助三天兩夜以上旅遊金額從2,400元新台幣（下同，約643港元）提高到3,000元（約804港元）；並延長旅遊期間，由9月20日起，至10月31日止。

新浪微博／台灣《自由時報》

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