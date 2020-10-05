美駐華大使卸任啟程返美

上月宣佈離任的美國駐華大使布蘭斯塔德，昨日正式離任並與夫人乘機返回家鄉艾奧瓦州。美國駐華使領館在社交網站發佈兩人向中國人民告別的短片，夫婦在片中坦言現在是美中關係充滿挑戰的時刻，美方正在努力重新平衡雙邊關係，使之更加公平及對等，並強調兩人對中國文化及人民的深深讚賞是絲毫未變。

美國駐華使領館在社交網站發佈大使夫婦的臨別致辭（圖），帖文引用唐代詩人王勃的詩句「海內存知己，天涯若比鄰」。布蘭斯塔德指出，出任駐華大使三年來吃過很多美食，甚至學會包餃子，到訪過26個省區，包括曾在甘肅沙漠騎駱駝，到雲南與曾在二次大戰和美國「飛虎隊」成員並肩作戰的中國老兵見面，以及參觀西藏拉薩布達拉宮等。夫婦在片尾用中文說：「謝謝，後會有期。」

美議員促列中共「犯罪集團」

下月將滿74歲的布蘭斯塔德曾任艾奧瓦州州長多年，2017年獲美國總統特朗普提名任駐華大使，2018年初還帶女兒和外孫到中國國家主席習近平家中作客，有傳他回國後將以義工身份協助特朗普競選連任。美國駐華大使館使團副團長傅德恩，今起將代理大使職務。

另外，美國共和黨聯邦眾議員佩里提案，要求將中共列入「跨國犯罪集團」，對其進行起訴和懲罰。他批評中共長期拘押異見人士，在少數民族地區推動文化滅絕政策，並在新疆廣設集中營，要求立法對這些行為起訴。

Twitter/美國之音