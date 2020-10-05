內地4米商混2,000噸毒米入國家糧倉 被判監1至5年

內地當局近日公開2017、2018年間，上萬噸來自湖南省攸縣，運到廣東省陽江國家糧食儲備中轉庫後，發現當中超過2,000噸稻米重金屬鎘超標。四名被指售不合格稻穀的米商，被當局以違反銷售不符合安全標準的食品罪，被判監1年至5年。

案件判決書近日在「中國裁判文書網」上公開，案情指出，90後被告譚Ｘ品在2017年以江西省鷹潭市糧油購銷有限公司名義，投得向廣東華南糧食交易中心提供1萬噸稻穀的合約，並將一批重金屬鎘超標的稻穀運到陽江的糧倉，其間，案中另一被告譚Ｘ朝協助將這批重金屬超標大米送入糧倉。

第一次成功後，譚Ｘ品在2018年以另一間公司名義，進行同樣的投標，而且得到合約，再將1萬噸稻穀運到廣東陽江的國家糧倉。履行中標合同期間，譚Ｘ品得到案中另外兩名被告楊Ｘ飛、付Ｘ敏協助，從湖南省攸縣收購稻穀。

陽江市當局在2018年11月截查楊Ｘ飛、付Ｘ敏運載稻穀的車輛時，發現車上稻穀鎘超標，當局除發現在2018年入庫的稻穀有問題外，還發現2017年入庫的稻穀亦是鎘超標，涉及2,597噸、價值716萬元人民幣。

案件審判時，法院認為案中4名被告無視國家法律，銷售重金屬鎘超標的不合格稻穀，遂以銷售不符合安全標準的食品罪將四人判刑。

香港的消委會曾在2013年發現市面出售的三款食米，鎘含量超標，事件轉交食安中心處理。根據本港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的規定，食米的鎘最高准許含量是每公斤0.1毫克，有專家認為，透過飲食令人出現急性鎘中毒的可能性不大，但長期吃下鎘含量高的食物，仍有可能損害腎臟。

澎湃新聞網／《蘋果》資料室

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