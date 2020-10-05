珍珠奶茶「吸血鬼故鄉」掀旋風 台灣老闆娘：傳遞幸福台灣味

台灣的珍珠奶茶，近年不僅廣受美、日等國消費者歡迎，在德國的麥當勞也有出售。CNN日前還撰文專題介紹，此台灣「國民飲品」進擊東歐，亦傳捷報！旅居羅馬尼亞的台灣女子陳緯紜，在該國中部山城布拉索夫開了一間融合台日風格的手搖茶飲店，招牌商品台灣珍珠奶茶廣受當地青少年喜愛，並獲媒體大篇幅報道。她接受台灣《蘋果新聞網》專訪時坦言，自己沒學過炮製珍奶，全靠從事服務業多年的經驗開店，這條路並不輕鬆。

羅馬尼亞因為是小說中知名吸血鬼角色「德古拉伯爵」原型生活的地方，故有「吸血鬼故鄉」之稱。當地媒體《Biz Brasov》上月23日刊登一篇報道指，發源自台灣的知名茶飲珍珠奶茶不僅在亞洲聞名，連在當地也頗受消費者喜愛。該國目前有5間茶館販售這款飲品，但只有在布拉索夫這間「Sakura Bubble Tea」，才真正由台灣人經營。

報道介紹，該店老闆娘Carina（陳緯紜）曾旅居英國3年，自2018年到布拉索夫後，就深深愛上當地山城美景，2019年決定留下定居，集資百萬元開了一間茶飲店，主打珍珠奶茶，讓當地人不必遠道該國首府布加勒斯特（Bucharest），就能品嚐到真正的台灣味。

消息傳回台灣，讓陳緯紜的學長相當興奮，向台灣《蘋果》表示，期盼將台灣珍奶遠在8,500公里外的異國受歡迎的好消息，與台灣同胞分享。

接受台灣《蘋果》越洋視像專訪的陳緯紜表示，她來自雲林縣斗六市，旅居海外多年，對台灣珍奶能獲得當地人認同，深表開心，但她亦坦言，經營這店舖並不輕鬆。為了運送原物料，光為文件就跑了3個月，下訂後半年才能取貨，讓她吃足苦頭。且羅馬尼亞人不習慣喝茶，多數人只會在生病時才喝，還是喝普通茶包，所以她很快就虧蝕了100萬元新台幣（下同，約26萬港元），又向朋友借了100萬元周轉。

但她堅持不特別迎合當地人口味，僅減少了茶品的選項。每賣出一杯飲料，都會拜託顧客拍照分享。經過1年半努力，Carina的珍奶系列茶飲極受當地青少年喜愛，並成功在網上打響知名度。她的茶飲店成為許多遊客在當地旅遊時必到的打卡熱點，「有客人甚至還說，比在台灣品嚐過的更棒。」

陳緯紜認為，自己正漸漸改變當地人的喝茶習慣，現在有很多小孩開始喜歡她的珍珠奶茶、珍珠奶綠、芒果綠茶或檸檬紅茶，最受歡迎的是芋香珍奶。更實際的是，連蝕了1年半後，她終於在9月開始轉虧為盈。

她說，羅馬尼亞與台灣時差5小時，但美味零距離，意外被當地媒體採訪，讓她感到相當光采，將更努力發揚台灣好味道，「我很注意細節，不只能讓外國人嚐到真正棒的茶飲，也要繼續傳遞出幸福的台灣味！」

台灣《蘋果新聞網》

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