「一個最好的開端就是學對方的語言、真正了解對方。」美國前總統奧巴馬2016年在北京宣佈 「百萬強」（Million Strong）計劃，目標是在四年內讓100萬個美國人學懂中文，促進中美交流。普通話網上教育平台Mandarin Matrix（MMX）獲百萬強選為合作夥伴之一。不過，特朗普上台，百萬強亦停擺，美國業務失去政府支持，卻在疫情中尋回商機。

中美交惡，美國關閉孔子學院、遣返中國學者，影響兩國學術交流。在香港數碼港設總部、在英美均設分公司的MMX行政總裁戴大衞（David Tait）盡量淡化普通話教學的政治因素影響，他對本報說：「若將政治與學術混為一談，最終會牽涉更多政治。」他指，美國以往跟中國的交流正面，百萬強計劃目標要讓100萬名美國學生學會中文；不過政府班子更替後，擬定計劃停滯，但公司依然推動學習，只是沒有政府組織幫忙。

只論學術不談政治

「無論政治環境怎樣變，每當談及經濟上的溝通，會說普通話是個優勢。」這邊廂失華府的幫助，另一邊廂拾回英國生意。戴大衞指，英國政府推行「中文卓越計劃」（Mandarin Excellence Program），目標每年有5,000名學生通過普通話一級，今年4月，與英政府合作的倫敦大學學院拋出橄欖技，購入5,000個訂閱戶口，供因疫情在家學習的學生使用。

「中國政府不會討厭我們，因為我們推廣普通話；對外國國家而言，我們不是宣傳黨，我們以中立姿態繼續推廣學習普通話。」戴大衞曾在英國海峽當兵十年，在亞洲打滾也很懂行業的楚河漢界。

疫情自1月起全球爆發，百業蕭條，MMX反而「疫」增長，去年7月至今年7月的業務漲了238%。戴大衞解釋，香港經歷數波疫情來襲，政府要實施保持社交距離措施；西方國家一樣在不同月份以「半封城」狀態應對疫情，學生要留在家中，網上學習就成為了學生接收知識的主要渠道。他趁機向學校提供網上教學試用版，吸引新客戶，也因為疫情，首次收到來自泰國、俄羅斯、法國學校的查詢。

宅經濟有關業務受惠

戴大衞指，公司錄得逆市增長，是因為他們未雨綢繆。他認為，網上教學將在全球更加被廣泛應用，以在2025年支援全球3,500萬學生為目標，預料客戶在美國、英國、歐洲也會有持續增長，「在與中國一帶一路合作的東南亞國家也會有增長」，並計劃打入中東市場。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健對記者指出，疫情雖然令百業蕭條，但與宅經濟有關的行業業務反而受惠，除了教育科技（Edtech）中的網上教學平台外，教師亦依賴網上平台給功課、派教材，業界將會習慣這個模式；視像應用程式、外賣平台等亦有業務增長。

本報記者