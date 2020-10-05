中美交惡無阻歐美中產學中文

根據英國BBC 2019年統計數字顯示，全球25.4%網民使用英文，使用中文的網民僅隨其後，有19.3%，可見在全球化下，中文成為國際主要溝通橋樑。不過，隨近年中國和以美國為首的西方關係緊張，會否影響西方人學習中文的意欲？香港智明研究所研究總監許楨認為未必。

許楨解釋，奧巴馬是第二代非裔，是典形的中產階級、自由派，所屬民主黨支持族裔多元，黨中人亦大多為專業人士，海外閱歷較廣闊，不論是工作需要、求學及人生階段，都常與華人打交道；加上華語經濟圈不止中國大陸，還包括香港、台灣、東南亞國家，懂中文不論在政治或非政治上都有好處。他以八、九十年代，英國及美國自由派，為了解日本商業模式學習日語為例，好比如今中國市場龐大，也掌握專業技術，自由派領導人因此也倡議學習中文一樣。

「學中文亦唔係奧巴馬專利。」許楨對《蘋果》指，現任總統特朗普的孫女阿拉貝拉能背誦唐詩宋詞，十分流利，可見學習外語又或是東亞語言，是英美特定社會階層，是每過一陣子就會有的風氣；學語言不與政治局勢掛鈎。

威廉貝索斯亦有學

英國劍橋公爵威廉、歐洲王室、facebook創辦人朱克伯格、亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯等名門世家，都有學習中文。

《蘋果》記者