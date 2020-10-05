釣魚台爭議｜中國設數碼博物館宣示擁主權 日方斥無法接受要求「撤館」

「天下圍中」下，中國急欲打破外交困局，有報道指，外交部長王毅計劃本月內訪問日本，與日本外相茂木敏充會晤，甚至可能與日本新首相菅義偉會面。不過，中國上周六（3日）正式推出釣魚島數碼博物館，令兩國外交關係再起波瀾。

中國通過釣魚島數碼博物館，展示其對有主權爭議的釣島（日稱尖閣諸島），具擁有主權的法律和歷史理據。日本官房長官加藤勝信今日（5日）召開記者會，對中國開設釣島數碼博物館表示抗議，已通過外交渠道要求中方「撤館」。

加藤勝信於記者會上聲稱，從歷史上、國際法上來看，「尖閣諸島」是日本固有領土及現在並由日本有效控制。他表示，中國沒有製作釣島網站的立場，也完全無法接受中國單方面的主張。

日本沖繩縣石垣市公所本月1日完成行政程序，將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」，引發同樣主張擁有釣魚台主權的台灣不滿。

台灣外交部當天發佈新聞稿指出，日方片面變更釣魚台列嶼地址，已於第一時間向日方表示嚴正抗議，重申釣魚台列嶼是中華民國固有領土，擁有其主權的事實是不容置疑。

綜合報道

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