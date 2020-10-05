10.1事故｜甘肅貨車衝入市場釀6死14傷 5日3宗奪37命

內地10.1長假踏入第5日，已發生多宗嚴重死亡事故，除了山西景區火警釀13死15傷、吉林車禍釀18死1傷，甘肅岷縣今早亦發生重大車禍，一輛貨車衝入農貿市場，造成6人死亡，14人受傷，其中5人重傷。接連事故，國務院要求各地再部署、再推動、再落實各項維穩工作，公安部、應急部等亦先後派人到地方調查，各地亦陸續開會善後，其中吉林省要求不得再出任何問題。

甘肅車禍發生在今早5時45分，一名村民駕駛重型貨車，沿國道316公路行駛至岷縣茶埠鎮陽坡村路段時，突然失控，衝入一個農貿市場，造成5人當場死亡，多人受傷，後又有1名傷者送院搶救後宣告不治。

在此之前，這個10.1長假已接連發生2次重大死亡事故，國務院昨日召開長假安全防範工作視像會議，通報國務院安委辦、應急管理部組織14個工作組到各地調查的結果，工作組前往湖北、河北、山西、黑龍江等省市調查逾40個單位，發現逾90處安全隱患，涉及問題包括違規存放危險品、自駕遊及目錄外的旅遊設施等安全監管存在空白，以及景區缺乏消防設施等。

會議要求各地要對假期安全、穩定工作進行再部署、再推動、再落實。

在吉林省松原市昨日發生重大車禍後，省委書記巴音朝魯要求加強節日期間安全生產管理，「堅決防止重特大事故再次發生」。省長景俊海緊急召開全省安全生產專項治理視像會議，亦表示要堅決做好假日期間安全生產工作，遏制重特大事故發生，決不允許再出任何問題。

當局亦派出兩名副省長，率領工作組前往松原，對全省安全生產工作進行再部署、再落實。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！