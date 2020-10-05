濤濤筆剟｜為甚麼中共如此懼怕年輕人

十一前，五名年輕人被指在網上煽惑他人非法集結及傷人而被捕，當中兩個是19歲學生。

過去一年，年輕有罪已是鐵一般事實，每逢有示威，他們必成針對對象，輕則截查搜袋，重則拘捕甚至毆打。周庭、黃之鋒、Lunch哥David等人成重點招呼對象，學生動源、學生及網媒記者等也遭多番打壓。如此針對性，跟年輕人敢於表態、勇於抗爭固然有莫大關係，更重要，當中暗藏中共極嚴重的青年情意結。

在中國，「五四」並非新文化運動或爭取民主（德先生）和科學（賽先生）的學運民運，而是青年節，以示褒揚年輕人。當日北京的大學生勇於走上街頭抗爭，形成轟轟烈烈全民救國救亡運動，在探討救國之路中，蘇俄的共產主義思潮乘虛而入，將共產社會描繪成烏托邦，並將一切問題歸咎於中國傳統文化思想制度等，要以極端手法加以改造，這很合激進青年胃口，北大教授陳獨秀（與胡適並稱「五四」新文化運動旗手）也被吸引，於是在蘇共提供大量金援之下，陳獨秀與另一北大教授李大釗決定組黨。

一九二一年七月，中共在上海租界舉行第一次黨代表大會（中共一大），為期十多天會議成就了中共的成立大會，而來自北京、上海、廣州、武漢等七個地區的十三人，代表全國五十多名黨員，就成了中共創始人。十三名代表平均年齢27.7歲，最年輕的北大學生劉仁靜年僅19歲，代表山東的鄧恩銘及王盡美分別只得20和23歲，即使毛澤東也不過28歲，若撇除45歲何叔衡及35歲董必武，平均年歲更降至25.5歲。

萬事起頭難，正因為這班年輕人帶頭組黨，以俄為師，受俄共供養，之後吸引更多人參加，並由和平演變中國社會變成武裝奪權，建立自己的軍隊、在江西割據建立蘇維埃共和國等，那時參加「革命」的幾乎清一色是年輕人，中共「戰神」林彪就以22歲之齡成為紅軍軍團長。當時，年輕不是罪，而是中共的革命資本，創黨二十八年後，中共就正式建政了！他們心底裏認定，當年中共的年輕人做得到，今天香港的年輕人都可能做到，自然就要將這個危險炸彈「消滅」於萌芽狀態。傾力打壓香港年輕人，皆源於此也！

潘小濤

資深傳媒人

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