黑熊撲咬馴獸師全程拍 因觀眾向台上投擲食物

河南濮陽市唐城馬戲團近日發生黑熊表演時，獸性大發撲咬馴獸師事件。知情人士透露，疑似有觀眾投餵食物，馴獸師不讓吃而導致事故發生。清河頭鄉政府回應稱，當時沒有觀眾受傷，馬戲團已停業整頓，黑熊已被送走。有網民認為，馬戲團早應取締：「人比動物殘忍的太多！」

有網民拍得事發一刻，上周五（2日）一隻重達200公斤的黑熊突然撲倒馴獸師，死咬着他不鬆口，旁邊的工作人員先用手拍打黑熊頭部試圖解救，但未能成功；隨後幾名工作人員走上台上增援，先用長棍和捕獸圈套大力捅黑熊，黑熊仍然不肯放開馴獸師，有手持長棍的工作人員大力毆打牠，在三人合力之下，終於把馴獸師救出熊口。

受傷的馴獸師李軍表示，涉事黑熊早在小時候被鋸掉牙齒，所以他沒有被咬傷，只被抓傷，右手手臂上有幾處2至5厘米長的傷痕，傷口不深，已包紮處理。他說：「這些表演的動物都沒有牙，我們怕發生意外，從小就把牠們的牙鋸掉。」

涉事黑熊與李軍合作表演多年，過去一直相安無事。李軍稱，黑熊發怒攻擊他，是因為表演時有觀眾向台上投擲火腿腸，他將火腿腸撿起後沒餵給黑熊吃，黑熊不願意表演才發生意外，「希望觀眾觀看動物表演時不要投擲食品，因為你不了解牠的脾氣。」

婁昌湖村村支書婁彩峰表示，婁昌湖村作為雜技之鄉，近日正舉辦雜技文化藝術節，邀請了全國各地的藝術團前來表演。發生黑熊傷人事件的唐城馬戲團來自江蘇無錫市，村委會事後已責令其停業整頓，黑熊已被送回無錫，受傷的馴獸師亦已注射疫苗。

唐城馬戲團是由一個露天舞台和圓形帳篷組合而成，馬戲團門口貼着一張下款為婁昌湖村村民委員會的整改通知書：「經查唐城馬戲劇場有安全隱患，需停業整改，請按照安全標準整改。」

目前，婁昌湖雜技文化藝術節中其他馬戲團演出並未受影響，婁昌湖村村支書表示，村裏下一步將全面調查藝術節其他馬戲團，包括演出規範、疫情防控及消防安全等等。

澎湃新聞網／梨視頻

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