日本擬下學年起嚴審留學生簽證 以防先進技術外流中國

繼美國限制中國留學生簽證，英國政府加強對外國學生在英大學學習科目的安全審查後，日媒今天（5日）報道，日本政府打算明年起加強嚴格審查大學留學生與外國研究者簽證。報道指，這是因為擔心日本的先進技術或資訊，可能經由這些人外流到中國和其他國家。

《讀賣新聞》今天報道，日本國家安全保障局與外務、法務、經濟產業和防衞省，將共享相關可疑人士的資料，並計劃建構一個新系統，讓負責核發簽證業務的駐外單位使用。一旦可疑的外國人士申請簽證時，當局將考慮拒發簽證。

報道指，外務省已在2021年度預算的概算中編列2.2億日圓（約1.6千萬港元），用於簽證審查嚴格化的相關業務。

美國與澳洲近年提高警覺，嚴防中國透過留學生，有組織性、計劃性地取得外國技術。今年7月，美國司法部逮捕並起訴4名中國人，指他們隸屬於解放軍，卻偽造身份取得美國簽證在大學從事研究工作。今年5月，美國總統特朗普也表示，由於中國不斷透過「竊取美國高科技機密與知識產權」，來強化解放軍的現代化能力，對美國安全構成威脅，將禁止與解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境。

報道指，日本的簽證簽發階段目前尚未像美國同樣嚴格，熟悉經濟安全的專家指出，「被美國拒絕的中國留學生，可能抱着不同目的來日本」。政府內部也越來越多人擔憂，日本與美國大學和研究機構之間的共同研究，很可能無法進行下去。

綜合報道

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