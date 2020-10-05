台前將領：勝負取決制空權

解放軍頻頻擾台，兩岸局勢日益緊張。台灣前總統馬英九稱「首戰即終戰」，讓人憂心。台軍空軍前副司令張延廷向《台蘋》表示，只要台軍戰術得宜，還是可能變持久戰，不會只打幾天就結束，加上各國對大陸虎視眈眈，美軍也可能協防台灣，「中國一旦冒險開戰，反而可能兵敗如山倒。」

「馬英九不是唱衰，是善意的提醒，共軍與國軍的預算差距高達15倍，但國軍的戰力也不是不堪一擊。」張延廷分析，如果沒有外力介入，解放軍確實可以「解放台灣」，但南海、釣魚島海域、中印邊界，屆時都可能成為戰場，誰勝誰負很難說，而開戰後要從大陸調動軍力渡海，對解放軍後勤補給也是一大考驗。

解放軍軍機多次闖台空域

張延廷認為勝負取決於哪方掌握制空權。他指：「如果國軍戰法得當，用對佈署，兩岸戰爭是可以變成持久戰，不會只有撐三天、五天。加上其他各國都虎視眈眈，可能趁亂也與中國開戰，國際也可能介入協防台灣，中國一旦冒險開戰，反而可能兵敗如山倒，若內部局勢又不穩，甚至可能危及中共政權。」

此外，台灣軍方表示，解放軍「運-8」反潛機昨午進入台灣西南的防空識別區。台軍戰機升空驅離，並用防空導彈追蹤監控。台灣國防部的資料顯示，解放軍自上月16日，至今有10日派軍機進入台灣空域，累計總數超過50架。

台灣蘋果新聞網 / 台灣國防部