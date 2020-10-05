老行家燕窩月餅｜未過期驚見已發霉 台市議員嬲爆：香港空運團購價$372

以「燕窩」聞名的香港老行家食品公司，生產的「燕窩月餅」竟未到保質期限就發霉！台灣民進黨台中市議員賴佳微今日稱，中秋節收到朋友送給她一盒香港空運「老行家」月餅，該盒有6個月餅，團購價共1,380元新台幣（約372港元），保存期限是10月3日，但10月2日打開禮盒，其中一個還未開封的「燕窩月餅」已嚴重發霉，要求衞生局重視境外月餅食安消費糾紛，確保消費者權益。

台中市衞生局長曾梓展表示，造成食品發霉的因素有很多，「食安處已針對產品保存方式、期限與物流環境進行了解，並與台灣經銷商聯繫處理中。」

賴佳微轉述香港老行家在台分公司品牌經理陳儀回覆，指此次中秋月餅是採取空運到台，「我們已盡力做嚴格把關，但仍發生疏漏，周一我們就會聯繫所有消費者，回收本次有問題的商品，並記取教訓，重新檢視品檢部門流程，加強相關品質，希望能挽留大家對我們的信心。」但她今日再向陳儀追問，對方改口說：「將由總公司決定未來處理方式。」

香港老行家今晚電郵回覆台灣《蘋果新聞網》，稱該公司針對此事正進行調查，並已透過電子郵件與揭露此事的台中市議員賴佳微聯繫。

賴佳微證實，老行家香港總公司業務發展經理Jessie傍晚寄了一封英文信給她，強調該公司對於產品製作與配送的用心與要求，甚至要致贈2盒燕窩致歉。但她注意到這款產品要冷藏速遞，並放入雪櫃，但台灣消費者收到產品標示只說要常溫配送保存，她遂要求老行家解釋。

台中市食品藥物安全處調查後表示，該品牌月餅在台灣主要透過網絡訂購，品牌及製造商位於香港，消費者訂購後透過物流業者送達消費者，目前台中有5個理貨中心，食安處已派員檢查。

台灣《蘋果新聞網》

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