迫害宗教文件曝光　中共查洩密者

內地嚴查踢爆打壓宗教自由的洩密者。關注中國宗教自由問題的境外網站《寒冬》披露，各地都有宗教政策文件被海外媒體曝光，已驚動中央高層領導人，政府正「不惜一切代價」追查洩露文件的相關人員，一旦查明將予以重判，家人也會受牽連。

嚴格審問教職人員

多年來依賴報料人把情況曝光的《寒冬》指，由於中共愈發嚴格的監管措施，宗教人士揭露宗教被迫害事件正面臨越來越大的危險。華北某市當局近日傳喚當地百餘名基督教教職人員，就《寒冬》報道的政府宗教政策文件逐一審問。有知情人稱，雖然有關文件很普通，「在各教會都傳遍了，但政府很緊張。」

一名被審訊的獲政府認可「三自」教堂同工說：「審訊非常嚴格，警察一遍又一遍問，問得很詳細，看這次回答的和上一次是否一致。」許多教堂負責人因懼怕政府追查，表示不敢再談論關於宗教迫害的事。一名東南省分的知情人透露，政府最近對國家機構的文件備案程序進行了調查，並將2018年後關於宗教信仰方面的文件，特別是打擊「邪教」的文件全部收回，以防被洩露給公眾。「如果查出來有文件丟失的，都要找出負責人調查。」河南省某家庭教會同工表示，今年年初其所在教會被取締的通知書在社交網絡上傳播，後被海外媒體報道，不久教會負責人就被宗教局審問，並指摘教會負責人「惹大事了」。

《寒冬》