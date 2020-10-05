特朗普確診｜華學者嘲美國搵總統做白老鼠 心水清網民：同某大國相提並論

美國總統特朗普確診武漢肺炎，入住軍方醫院，並接受仍處於試驗階段的抗體雞尾酒療法治療，引發中國網民熱議。有中國學者隨後撰文指，把這種仍在測試的藥物用到總統身上是「有病亂投醫」，質疑是「把總統當小白鼠」。有看過文章的網民卻稱，「你把美國跟某大國相提並論」，暗指中國已經向數以萬計民眾注射仍在臨床測試、未獲批准上市的疫苗。

中國獨立學者、社會評論家司馬南發表一篇以「有病亂投醫呵，未准上市的藥都給川哥（指特朗普）用上了」為題的文章，他先引述人民大學重陽金融研究院執行院長王文早前的文章，表示要「向美國學習」，但馬上將重點轉到特朗普所用的抗體雞尾酒療法。

司馬南稱，美國人臨床創新意識極強，「這款還沒有批准上市的，仍在做三期臨床的藥，居然給總統用上了」，更指：「這不是把總統當小白鼠麼……這個東西到底有效沒效？只能說可能有效。這個東西到底有沒有副作用？副作用有多強？只能說到目前為止還不是很清楚。那就敢往總統身上用？」

司馬南認為，特朗普在使用抗體雞尾酒療法，又服用瑞德西韋，雙管齊下，「同時用兩種藥治療新冠（武漢肺炎），臨床上極為鮮見，可見着急到了甚麼程度」。他又重提特朗普之前聲言服用抗瘧疾藥物羥氯喹及「注射消毒藥水有效」，但在特朗普的療程中都未這兩種治療方式，證明都沒效用。

司馬南還調侃道：「祝這位老先生好運，希望他們兩口子都能早點痊癒。」他稱：「從自然人的角度來說，我們當然希望這位74歲的很有喜劇感的老先生能夠健康長壽。」但他不忘批評特朗普「野蠻、粗暴、無禮、殘酷」，並表示「對其所推行的踩踏中國底線，取消中國人生存權發展權的行為，我們旗幟鮮明的反對」。

不少網民都認同司馬南的觀點，希望特朗普的療程「不出意外」、「死馬當做活馬醫」，更有網民說特朗普應用中國常用的藥物「蓮花清瘟膠囊」。可是，有心水清的網民卻指，司馬南的文章，是暗將美國與中國相提並論。

中國過往高調宣傳自行研製的武漢肺炎疫苗已進入第三期臨床測試，而且在國內及其他國家進行測試，雖然目前仍未確定疫苗安全、有效，但已有藥廠的工作人員、到海外工作的中國人，以及醫務人員、防疫人員、邊境口岸工作人員和「城市運行保障人員」，注射這些未批准上市的疫苗。中國的做法引發全球專家質疑，批評當局為大量民眾注射未經檢驗的疫苗，是一場「豪賭」，更質疑目前仍未知道，接受疫苗的民眾，注射前是否有被告知風險。

特朗普接受的抗體雞尾酒療法，雖然未得到美國食品及藥物管理局（FDA）批准，但可改善輕微患者的症狀，且沒有嚴重副作用。

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