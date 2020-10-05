比利時漢學家批北京黑手干預歐洲學術 華使館稱抹黑

比利時晚報上周六（3日）刊登布魯塞爾漢學家方文莎（Vanessa Frangville）文章，指中國政府的黑手干涉比利時及其他歐洲國家學術自由。中國駐比利時大使館周一（5日）表示，文章指控是毫無事實根據，純屬無稽之談。

方文莎的文章指出，中國政府干涉學術自由及出版自由，逼迫學者及大學生的例子屢見不鮮，不過歐洲的普通市民也許不了解。她以自己在2016年的親身經歷為例，當時她遭中國駐比利時大使，當着大學上司的面，批評她不應該邀請「恐怖分子」參與新疆學術討論會，並強調她所在的大學與中國合作的重要性；所謂「恐怖分子」，是一個聲援伊利哈姆土赫題的組織。

中國使館兩名文化參贊邀請方吃飯，明確告訴方文莎，使館可以幫助她介紹一些能夠「客觀地介紹中國情況」的專家，她之後繼續被邀請喝茶，不過她一概拒絕。方文莎指，中國使館不但會請喝茶，還會接官員會見大學領導層，軟硬皆施要求撤銷他們不喜歡的文章；中國使館還經常與學校負責國際事務的機構相聯繫，要求獲得在校的中國學生名單，特別是來自新疆及西藏的。

方文莎的文章指，中國使館甚至不惜用重金收買歐洲的大學生，要求參與由他們組織的反遊行，並為使館刺探藏族、維族及香港同學的行蹤，正如加拿大聲援孟晚舟的中國人，以為自己是被找來拍攝電影一樣，參與反遊行的歐洲學生也被蒙在鼓裡。

中國駐比利時大使館回應指，文章指控是毫無事實根據，純屬無稽之談；另指方戴着有色眼鏡，不擇手段抹黑中國，不是在做學術研究。

《新京報》／比利時《晚報》

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