合歡山遊客中秋假雪崩式退房原因曝光！ LINE一張相「攬炒」

台灣中秋4天連假，不少民眾趁機出遊，而南投縣合歡山一向是熱門景點。不過，有網民在LINE群組轉發一張舊圖，畫面見合歡山昆陽休息站旁的道路，擠滿單車、汽車和人潮，寸步難行，讓不少遊客因而不敢登山，有人甚至因而退訂民宿。警方其後闢謠表示，這是多年前的一張舊照，其實中秋連假期間，交通仍然十分順暢。

南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇表示，該舊照除了有在觀光旅遊相關的LINE群組出現，亦被轉貼至好幾個群組，不少旅客曾查問照片真偽，甚至有人致電說要退訂房間，許多商家、民宿老闆生意急跌5成，受到很大影響。

警方為了闢謠，將現況照片放上網澄清，指雖然有車多情況，但沒有塞到動彈不得，且今年交通明顯順暢，也歡迎民眾上山走走。

警方又指，該張舊照片是2015年的單車賽活動照，當年選手從埔里鬧區騎往武嶺，挑戰7小時內完成賽事，但到了昆陽休息站附近，因為幾宗交通事故，導致車手與其他用路人堵在路上，並批評主辦單位為何沒做好交通管制；而這一張照片，就是當時最混亂的時刻拍下。

清境民宿經營者徐子昇表示，以往連假訂房率早就超過9成或滿房，還會有散客當天打電話來碰運氣。但今年不僅沒有，訂房率也損失了8成。他無奈地表示，年初因為疫情關係，已導致旅宿業界無法營業，部份因負擔不起房租幾乎要面臨倒閉。好不容易疫情稍為緩和，捱到中秋四連假，卻被一張舊照片影響。

仁愛分局偵查隊隊長王文成表示，警方第一時間已掌握此照片的真相，將會調查始作俑者是否惡意散播，一經查證屬實，已觸犯《社會秩序維護法》63條1項5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留，或罰款3萬元新台幣（約8,025港元）以下。

去年7月21日，一名男子上傳2018年台南和高雄水浸的照片，造謠台南淹水，被警方依《災防法》第41條提控；去年8月颱風「利奇馬」造成中部地區豪雨，有劉姓女網民竟在Facebook分享5月舊照，聲稱南屯交流道附近淹水嚴重，抱怨市府不放假。劉女其後也被警方函送法辦。

台灣《蘋果新聞網》

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