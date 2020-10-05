中梵兩年前簽署的主教任命臨時協議將於本月22日到期，預料協議將於到期日前續期。梵中談判的推手、教廷國務樞機卿帕羅林表示，協議續期後將維持「臨時」的性質，又強調它僅涉及主教任命問題，絕對不涉及任何政治或外交目的，暗示教廷還未準備與北京建交。不過，早前親赴羅馬求見教宗方濟各未果的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，嚴厲批評教廷的做法形同「叛教」。

雖然美國國務卿蓬佩奧上周到訪羅馬與帕羅林會晤，希望游說教廷對華採取更強硬立場，惟未能改變教廷計劃與北京續簽主教任命臨時協議的決定。帕羅林上周六（3日）出席宗座外方傳教會在華傳教150周年紀念活動時再次為教廷的決定辯護，強調梵蒂岡一直以來都尋求與中國對話。他指早在上世紀五十年代中共建政並驅逐外國傳教士的時候，時任教宗庇護十二世都曾試圖重啟與北京的對話；又首度證實兩年前備受爭議的臨時協議草案，當時已獲方濟各的前任、榮休教宗本篤十六世批准。

稱協議為牧靈福傳

「本篤十六世批准了中國主教任命的協議草案，但直到2018年它才有可能簽署。」帕羅林形容2018年9月簽署的臨時協議是「起點」，認為協議值得續期，因為兩年時間太短現階段難以評估其價值。「我清楚中國天主教會面臨的諸多其他問題。但是不可能一併解決所有問題，完全正常化的道路仍然很長。」他謂協議的主要目的在於牧靈和福傳，又指協議簽署兩年以來「徹底」解決了中國非法任命新主教的問題。

不過，陳日君接受美國《全國天主教紀事報》（National Catholic Register）訪問時，再次質疑教廷兩年前與北京簽署協議。「聖座做了三件扼殺我們教會的事。一是與北京的秘密交易，（中國）政府可以利用它，以教宗之名來要求人民任何事情；二是給予七位分裂教會的中國官方任命主教合法地位；第三也是最可怕的，是發佈容許神職人員向政府登記的文件——簽署文件加入（官方的）自辦教會？這是叛教！我曾經發聲並致函教宗，也發函給全球眾樞機，但全無下文，真是難以置信。」

梵蒂岡去年6月發佈《關於中國神職人員民事登記的牧靈指導》，強調「將繼續就主教和司鐸的民事登記問題同中國當局對話，以找到一個不僅尊重中國法律且尊重天主教教義的登記程式」，被視為鼓勵中國的地下教會神父向官方登記。陳日君曾撰文批評教廷此舉放棄原則，「簽的是違反教會信仰」，「按這樣的指導，背教也不成問題了。」他在上周到訪羅馬逗留了近四天，希望游說教宗不要任命被指親北京的香港教區副主教蔡惠民為主教，但未獲教宗接見。

美聯社/亞洲新聞/《全國天主教紀事報》