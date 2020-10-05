特朗普確診｜指大陸網民歡騰「不可思議」 台立法院長批中共借疫大外宣

美國總統特朗普本月2日確診武漢肺炎，震驚全球，中國網民卻是一片歡騰。台灣立法院院長游錫堃今日主持台灣各界慶祝2020年雙十節記者會時直言，對此感到不可思議，他同時祝願特朗普早日康復，繼續領導自由世界對抗大陸的暴行。

今年雙十主題定為「民主台灣、自信前行」，游錫堃主持記者會時表示，全球已有3,500萬人確診武漢肺炎，更有103萬人因此死亡，形容這是「人類大浩劫」，一想到武漢肺炎，內心就會很難過，然而根據媒體報道，特朗普染疫後，大陸網上一片歡騰之聲，甚至有理性發言被刪，讓他感到不可思議。

游錫堃直言，目前大多數民主國家仍在辛苦抗疫，疫情可說是肆虐全球，中共卻藉此宣揚其可控制疫情，顯示「具中國特色的社會主義」有優勢，批評民主政治有缺陷，但「還好有台灣」，因為台灣抗疫被視為典範，台灣挺住了，讓中共無法遂願醜化民主政治。

他說：「台灣挺住沒有讓武漢肺炎在這裏大幅度發生，就等於守住民主。」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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