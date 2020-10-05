中國前副外長傅瑩： 中澳貿易脫鈎不符利益

中國外交部前副部長傅瑩近日接受《澳洲金融評論》（The Australian Financial Review）採訪時指出，即使中澳關係歷經風波，但兩國貿易互補性強，「脫鈎」不符雙方利益；也期盼澳洲扮演國際情勢的橋樑作用，而非相反。

傅瑩現任北京清華大學戰略與安全研究中心主任，《澳洲金融評論》今天（5日）刊登她的專訪。專訪中，她否認中澳兩國關係陷入澳媒之前所描述的「深度凍結」（deep freeze），指中澳合作依然活躍，雙邊貿易在武漢肺炎疫情之後恢復增長，就是很好的例子。

傅瑩稱，中澳貿易結構是由兩國互補性需求決定，中國對澳洲的自然資源產品有巨大需求。她指出，2018至2019年初級產品佔澳洲對中國出口總額的80%，尤其中國市場吸納了澳洲80%以上的鐵礦砂、75%的羊毛製品、68%的種牛和40%的酒。

她又強調，中澳都是自由貿易的受益者，即使近年兩國外交出現波折，但雙邊貿易額卻一直增長，2018至2019財政年度增長14.9%，中國繼續是澳洲最大貿易夥伴；同時6月澳洲對中國出口達146億澳元（約814億港元），「在全球都陷入困難之際中國吸納了澳洲半數以上出口」。

對於兩國媒體近期的交鋒，傅瑩聲言，包括個別澳洲媒體人在內的國際傳媒，「關於中國的說法很不嚴謹」。她指「中國人最反感外國干預內政」，所以當澳洲表現出「意識形態偏見時，會引起中國媒體的反彈」。

傅瑩指，目前國際形勢變化很大，最突出的是中美關係緊張，「澳洲是美國的盟友，中美關係緊張也會使中澳關係受到牽扯」。但她強調，中國珍視與澳洲的關係，認為健康穩定的中澳關係符合兩國利益。

於2003至2007年間曾出任中國駐澳洲大使的傅瑩，今年7月也曾呼籲中美和解。她說：「中方應該不僅僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話，彼此真正傾聽，切實解決雙方合理關切。」

《澳洲金融評論》／中央社

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