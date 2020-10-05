10.1長假｜全國頭4日遊客增逾7成 回復速度超旅遊收入 分析：民眾消費減

內地10.1長假至今日已過去大半，中國文化和旅遊部數據中心公佈的推算數字，顯示過去4日國內接待遊客4.25億人次，相當於去年同期的78.4%、旅遊收入3,120.2億元（人民幣，約3,561億港元），相當於去年同期的68.9%。分析認為人數的恢復程度超過旅遊收入，反映民眾消費較往年低。

對於文化和旅遊部數據中心的推算，有分析指，這反映武漢肺炎影響下，民眾消費力比往年底。有分析則指，民眾已在疫情期間習慣網上消費模式。

此外，預訂旅遊行程高速增長，旅遊網站攜程的數據顯示，長假的前4日，景區網上預訂人數年增超過100%，部份景區甚至最高成長逾10倍。

有分析認為，長假期間消費的復蘇未及人次的增長，除反映民眾的消費力未完全恢復，亦反映可能是商家減價促銷引發的結果。

交通部門則指出，在長假的頭4日全國道路預計發送旅客1.91億人次，民航執行航班5.86萬個航班，運輸旅客648萬人次。昨日全國鐵路運載旅客1,180萬人次，加開旅客列車570列。

綜合報道

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