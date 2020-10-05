富商被控性侵台女模脫罪

41歲的千億華裔富商吳男兩年前在台灣被控指性侵一名女模，檢警事後在女模下體、衣物採集到精液，沒有發現吳男DNA，法院決定不起訴。他同時也被指向模特兒餵食大麻朱古力而被起訴毒品罪，最後也獲判無罪。然而，他期間遭限制出境一年多身心俱疲，雖已起訴女模誣告，但坦言對台灣司法不再有信心。

對台司法再無信心

吳男在美國創立了一家電子商務公司，規模超過500億美元（約3,875億港元），多年前赴台灣投資、成立基金，卻於2018年捲入性侵案、毒品案。他當年在一場酒局遇上案中女模，談好到他的信義區豪宅進行性交易。女模後以身體不適為由，要求吳男送她離開。其後，女模報案哭訴，自己在吳宅被強行餵食大麻朱古力，昏睡時遭性侵，早上醒來發現全身赤裸，躺在床上，頭痛乏力，於是才向經紀人求救。檢察官在女模下體、衣物採集到精液，但無吳男DNA，吳男因此未被起訴性侵。

檢察官在女模尿液中驗出大麻，也在吳男豪宅搜到毒品吸食器，認定吳男有用欺騙隱瞞方式讓女模食用大麻朱古力，但吳男尿液無大麻反應，屋內也沒有大麻等毒品，與女模描述的不相符，因此法院判吳男無罪。吳男事後控告女模誣告罪，希望司法能還他一個公道。

吳男現獲得清白，但期間遭限制出境一年多，身心俱疲，他表示對台灣司法不再有信心。

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