英媒爆TikTok內容審查主管 曾任中國外交部門

中國短片平台「抖音」海外版TikTok，向來宣稱營運不受中國政府影響。不過，英國《金融時報》披露，TikTok的內容審查主管，由中國前外交官擔任，直至今年初才卸任，令人質疑TikTok北京母公司字節跳動的說法。

報道指，TikTok的內容審查主管鄭才（譯音，Cai Zheng），曾在中國駐伊朗大使館工作4年，2018年加入字節跳動。當年中國境內「抖音」上的影片受到中國政府嚴格檢查，字節跳動執行長張一鳴還曾道歉，承諾會更配合中共路線。

報道引述知情人士指出，鄭才加入字節跳動後，就加入全球信賴與安全團隊，負責撰寫抖音及其他國際性平台Helo、Vigo等應用程式的影片發佈規範。知情人士指，鄭才年紀未滿30歲，雖然沒有中共意識型態，但他的背景及所受的訓練，仍會影響他制定有關爭議內容的政策。

報道指出，鄭才任職期間，TikTok被指控刪除挑戰北京敏感神經的影片，包括一名美國少女談論有關新疆維吾爾族集中營的影片。TikTok否認打壓政治敏感內容，宣稱該影片是被誤刪。

英國《衞報》於去年9月取得的TikTok內部文件也顯示，TikTok禁止發佈有關台獨、藏獨、天安門大屠殺、法輪功等議題的影片。當時TikTok宣稱政策已經過時，但有指審查員仍會審查文件。

字節跳動則稱，僱用鄭才時並沒有考慮他曾擔任中國公務員，在僱用程序中也未洽詢政府部門，並指鄭才離職，是因為他想到遊戲部門工作。

英國《金融時報》

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