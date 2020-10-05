兩岸角力｜台灣熱議10.9共軍攻台 解放軍基地現「基隆市政府」建築

台灣本月9日將於基隆港西4碼頭舉行雙十慶典晚會，除了是首度移師基隆舉行外，也是台灣總統蔡英文連任後首個雙十慶典日，加上之當前台海局勢升溫，格外備受關注。早前流出照片的解放軍軍訓基地，竟然出現模擬「基隆市政府」的建築，引發台灣網民討論，解放軍是否打算在雙十慶典晚會上有所行動。

Facebook專頁「台海軍情員」早前上載帖文，寫道「陸網民曝光，共軍訓練場驚現『基隆市政府』！」並附上一張照片，可見一幢白色建築物上，寫着「基隆市政府」；同一場地還曝光一處「模擬印軍陣地」，顯然是解放軍軍訓基地一帶。

中共在軍訓基地中仿造台灣政府機關建築並非第一次，早前有流傳照片顯示，內蒙古朱日和軍事訓練基地中，有全尺寸模型，仿製出台北鬧區，還製作出逼真的台灣總統府、外交部建築物，並有高速公路及模擬機場跑道等。

Facebook／Twitter／三立新聞網

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