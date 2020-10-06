日美擬建「海洋聯盟」對華採強硬策略

中日關係再起波瀾。日本傳媒引述中國軍方消息，日本首相菅義偉政府希望與美國等盟友建立「海洋聯盟」，對中方將採取強硬戰略，中方可能加快增強軍備以制衡對抗 。此外， 中國官方日前在釣魚島專題網站，公開宣稱釣魚台為中國固有領土，對此，日本官方昨天表示「完全無法接受」，已經透過外交途經要求刪除。

網上博物館稱釣魚台華所有

中國國家主席習近平與菅義偉上月底電話會談後，日媒指中國外交部長王毅可能在本月上旬訪日，日本外務大臣茂木敏充早前更表示中日雙方正調整會談方向。不過，中國政府上周六推出的網站《中國釣魚島數字博物館》可能為會談帶來變數，它由中國國家海洋局轄下國家海洋情報中心成立，上載了大量歷史圖片、文獻、影片等資料，以展示中方對釣魚島（日稱尖閣諸島）擁有主權的法律和歷史依據，頁面更以「釣魚台──中國的固有領土」為標題。

日本放送協會報道，日本內閣官房長官加藤勝信昨天在記者會上對此表示不滿，指中國沒有製作釣魚台網站的立場 ，「對於我國固有領土尖閣諸島，中方的主張完全無法接受」，已經透過外交途徑要求中國刪除。

日本前首相安倍晉三在位期間中日關係回暖，但菅義偉上任後令中方提高警戒，日本共同社報道，中國解放軍當局內部會議分析認為，菅義偉政府將與美國等盟友，在印度洋太平洋地區建立「海洋聯盟」，對中國採取強硬策略，因此中國有必要針對日本圍堵採取對抗措施。中國軍方認為日本國防政策核心「專守防衞」將會變質，應對此做好防備，有可能加速增強軍備。

共同社