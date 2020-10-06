武漢肺炎｜調查病毒起源 世衞爆專家名單要先畀中國

武漢肺炎爆發初期，世衞曾打算派出兩名先遣小組前往中國，但未能實際前往武漢調查，引發爭議。事隔2個多月，世衞終於和盤托出，證實專家名單須先獲中國首肯。事件再次增加中國隱瞞疫情的嫌疑。

世衞執行委員會昨召開為期兩日的武漢肺炎應對特別會議。世衞公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）分析疫情流行病學時表示，世衞將組成一個國際專家團前往中國，以調查病毒起源，且已經提交專家名單給中國當局考慮。

世衞今年7月曾派出兩名先遣小組人員前往中國，但卻在北京待了三周，根本連武漢附近都沒去，引發爭議。如今世衞專家瑞安「鬼拍後尾枕」，證實專家名單需先由中國點頭。中國衞健委國際合作司司長張揚昨日仍堅稱，「（中國會）接待國際專家團訪問，針對及溯源科學合作展開深入交流。」

作為武漢肺炎其中一個最大受害國，美國的衞生和公共服務部助理部長吉魯瓦爾（Brett Giroir）昨日在會上暗批中國，稱無法忍受有會員國「沒做到」正確、完整且即時回報疫情訊息。他另呼籲依照七國集團（G7）提出的路線圖，改革世衞，得到德法兩國等多方支持。

中央社

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