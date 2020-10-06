打台美復交牌｜國民黨立院提案「邀美助抗中共」獲通過 江啟臣：「親美和陸」可並行不悖

兩岸劍拔弩張，在台灣，就連一向親北京的國民黨，近日也急急槍口向外？國民黨立院黨團在立法院院會提出「政府應請求美國對台安全防衞抵抗中共」及「台美復交」兩項議案，增列在今日議程的討論事項中，並在行政院長蘇貞昌針對前瞻預算上台報告前，在討論事項中無異議通過，讓人大感詑異。蘇貞昌表示，國民黨終於良心發現是好事一樁，希望台灣朝野政黨能夠對外團結一致。國民黨主席江啟臣表示，只要台海兩岸能恢復一定的互信與對話，台美關係與兩岸關係之間可以並行不悖，而且過去國民黨執政時期的「親美和陸」將找到一定的施力點。

據了解，這兩項「公決案」分別為：第一，總統蔡英文所領導政府應積極推動美國與「中華民國」回復邦交作為外交目標。第二，蔡政府應積極說服美國政府依《台灣關係法》精神，一旦「中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，請求美方以外交、經濟與安全防衞等方式協助抵抗。不過，有關議案並無約束力，行政當局並沒有遵照執行的「義務」。

台總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重立法院的決議，並指現階段的台美關係，最重要的還是「一步一腳印」，持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。只要方向正確、腳步踏實，未來台美之間的夥伴關係，會走得更穩健、更長遠。張強調，總統府的立場向來堅定，期許台灣不分朝野「對內良性競爭、對外團結一致」，「我們有決心，國土主權寸步不讓，我們也有決心，台灣一定會是區域和平穩定的良善力量」。

至於為甚麼提出這兩項公決案，國民黨立院黨團解釋，有鑑於共軍連續15日派軍機擾台，運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；為恫嚇台灣，大陸外交部甚至對外宣稱「不存在所謂海峽中線」，使台海成為軍事衝突熱點，蔡政府宜盡快重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，不要令台海緊張局勢再升溫。

國民黨立院黨團又表示，長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，《亞洲再保證倡議法》第209條款支持美國與台灣間政治、經濟及安全的合作，規定「美國總統應依來自中國之威脅而定期對台軍售」；為強化台灣的安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，蔡英文政府應積極說服美國政府依照《台灣關係法》精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，以外交、經濟與安全防衞等方式協助台灣抵抗。

國民黨今日亦貼出了主席江啟臣昨晚在一年一度的「美台國防工業會議」上的發言，江指，在台海安全方面，國民黨始終反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，包括軍機艦越過台海中線。此種行為不但威脅台灣安全、增加兩岸意外衝突的風險，更破壞亞太或印太區域的穩定與和平。為避免兩岸兵戎相見，身為國民黨主席，他認為除了應設法改善兩岸政治關係，也必須讓北京在軍事上無法樂觀。他深信建構中華民國堅實的國防戰力，可讓北京在動武之前必須仔細衡量後果，不致貿然輕啟戰端，這也是「以實力換和平」的一種。

江啟臣呼籲，民進黨政府應遵守《中華民國憲法》，同時設法藉由積極找回兩岸對話的政治基礎，避免讓兩岸關係更加陷入惡性衝突螺旋。未來美中之間的複雜競合關係仍會持續，但只要台海兩岸能恢復一定的互信與對話，台美關係與兩岸關係之間可以並行不悖，而且過去國民黨執政時期的「親美和陸」將找到一定的施力點。

蘇貞昌今早表示，台灣跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的，而現在國民黨終於良心發現也是好事一樁，但這要好好的努力，也希望對外大家團結一致，呼籲國民黨一改過去沒有用台灣最大利益來考量的作法。

蘇貞昌又謂，如果大家能夠腳步一致，台灣會更強、更被世界肯定，中國一再對台灣施壓，希望國民黨多發表更本於台灣主流民意的意見。他說，美國是在世界上最能為台灣發聲、最有能力為台灣打開國際空間的朋友，政府會繼續努力，增強跟美國的關係，關係改善也要一步一步來。

有指，台灣立法院的提案結尾，都會寫上「請公決案」或「敬請公決」，那其實只是一句敬詞，法規上沒有公決案這個東西。而立法院通過的這類議案，其實更像是立法院對行政部門的建議，行政機關並沒有遵照執行的「義務」。

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