中美脫勾｜中國狂掃日本公債比去年同期多逾3倍 專家：分散美元外匯存底

中美經濟醞釀脫勾，北京方面亦開始分散投資風險。據《日經亞洲評論》報道，近月中國大舉買進日本公債，至3年半來最高水平，這顯示北京期望利用本身豐厚的外滙儲備，獲取更高收益。

報道引述日本財務省和日本央行（日銀）資料指，今年4到7月，中國淨買入1.46萬億日圓（1,100億港元）的中長期日本公債，買進金額為上年同期的3.6倍。且光是7月，中國所買進日債規模就達7,239億日圓（530.9億港元），創2017年1月以來單月最高紀錄。

Morgan Stanley MUFG Securities策略師Koichi Sugisaki說：「中國可能將所握有的巨額美元（資產）的一部分用來購買日本公債。」

透過出口賺外匯及買美元來穩定本幣匯率，中國已累積了龐大外匯存底。至今年8月底，中國政府所持有外匯存底為3.16萬億美元（24.5萬億港元），且美元資產佔大部份。

根據美國財政部今年8月的公佈，中國今年頭6個月持續減持美國債券至1.074萬億美元（8.23萬億港元），但仍為日本之後的美國第二大債權國。

《日經》表示，4到7月，中國成了第2大日本公債買主，僅次於在這段時間買進2.77萬億日圓（約2千億港元）日本公債的美國。歐洲同期則淨賣出3萬億日圓（2,200千億港元）日本公債，間接強化中國成為日債持有大國的地位。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的報告，日本10年期公債收益率（Dividend yield）徘徊在0%上下，但計入美元兌日圓匯價轉換後，收益率約為1.2%，高於美國10年期公債的0.7%。

此外，中國加碼買進日本公債或許也考慮到外匯市場走勢。人民幣匯率形成機制是參考包括美元、歐元、日圓等一籃子貨幣而定，因中國經濟從武漢肺炎中復蘇的腳步較快，人民幣面臨升值壓力，賣出人民幣、買入日圓計價的日本公債，將有助減輕升值壓力。

野村證券（NOMURA）首席利率策略師Naka Matsuzawa說：「中國買進日圓計價資產，有可能是為抑制人民幣升值。」

截至2019年底，中國所持有中長期日本公債規模約為9.4萬億日圓（6,900億港元），佔所有外國人持有日債總額的8%。近月淨買入日債，可能使中國所佔此一比率升高。

《日經亞洲評論》/ 台灣《蘋果新聞網》

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