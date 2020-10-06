台雙十慶典｜連續第3年找新移民做典禮主持 獲選韓女繙譯連台語都識講

台灣「雙十」慶典將於周六舉行，今年延續前兩年慣例邀請新住民（新移民）擔任慶典的主持。來自南韓的韓語教師兼不少韓星「御用」繙譯魯水晶，通過重重選拔後獲選為今年「雙十」慶典的主持人，台灣當局期望藉着她，展現台灣社會的族群融和。

據悉，魯水晶是繼2018年越南出身的阮秋姮，2019年土耳其出身藝人吳鳳後，第三位獲邀擔任「雙十」慶典主持人的台灣新住民。2009年，因嚮往海外生活到台灣後，魯水晶漸漸喜歡當地的深厚人情，並在台灣展開有關韓言教育的工作，她在台灣擁有超過2萬名的韓語學生。而南韓藝人到台灣宣傳，她還會擔任繙譯。

雖然有着豐富的教學及繙譯經驗，但魯水晶昨日在有關記者會上表示，她到台灣已經12年，原本覺得自己的中文沒有問題，但是在正式場合「有另外一個中文」，讓她最近緊張得睡不著，半夜起來看演講稿努力練習發音。事實上，魯水晶不只中文說得很流利，就連台語也難不倒。

談起學中文的動機，魯水晶笑說，原先是想快速拿到畢業學分，才選擇中文當成第二外語。畢業後，魯水晶先到中國天津工作一段時間，最後卻是選擇到台灣落腳，開啟她的教學生涯。除了台灣美食和濃濃人情味吸引她留下外，魯水晶還在台灣遇見了人生中的另一半。

台灣《蘋果新聞網》/ 中時電子報／ 台灣民視

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