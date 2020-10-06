美禁共產黨員移民｜旅美30年民運人士楊建利入籍被拒：已提出上訴

中美惡鬥，難免傷及無辜？美國移民局早前發出政策指南，再度強調共產黨黨員及其附屬機構成員不得申請移民美國。旅居美國近30年的中國民運人士、美國人權組織公民力量的創始人楊建利，近日申請入籍美國，就因為透露自己當年到美國沒有誠實地填寫自己曾是中共黨員身份，而被美國政府拒絕有關申請。楊建利對《蘋果》表示，不後悔因誠實而招致這個麻煩，而他已為此提出上訴，相信獲勝訴機會甚高。不過，他指有關政策除有效攔阻中共黨員借移民滲透美國外，也會令到一些被迫入黨的無辜中國人，或失去移民美國的機會。

57歲的楊建利，1983年在北京師範大學攻讀數學碩士時加入中共。1986年，楊建利申請到美國留學，被國家機關外部門人員警告必須隱瞞自已黨員身份，「一旦承認黨員身份就會拿不到簽證」。他最後惟有在申請表中是否共產黨員的一欄上，填寫「不是」。

1989年，楊建利從美國返回北京參與天安門民主運動，六四屠城後逃回美國，不久就被北京師範大學黨委開除中共黨籍。至1991年，楊建利獲美國政治庇護，翌日更取得美國永久居民身份（即綠卡），但在這近30年間一直未有入籍美國。對此，楊建利解釋：「我一直不願意加入美國籍，原因是我認為作為中國公民推動中國人權進步和民主變革更有力度和信譽，至少可以堵住中共說我是『外國人干涉中國內政』的那張嘴。」

直至近年，楊建利積極參與國際人權活動，因沒有美國護照也沒有中國護照，開始感到越來越麻煩。去年，楊建利在朋友勸說下，終於申請入籍美國。就在接受美國移民官面試時，楊建利主動交待，自己當時第一次申請美國簽證，隱瞞了自己的黨員身份，並解釋：「欺騙美國政府決不是我的本意。在美國，我在任何場合的公開演講和文章中，從不避諱談我的那段歷史。」

然而，楊建利的誠實，卻令他惹上更大麻煩。美國移民局不但拒絕了他的入籍申請，還查出他在1991年5月申請綠卡時，仍然沒有誠實交代在過去5年內曾是中共黨員身份。

楊建利表示，他選擇在這個時候說出自己的親身經歷，是因為美國移民局早前發出政策指南，重申不受接共產黨黨員的移民申請後，有人在網上開始炒熱他的事，因此他有必要親自作出交代。他坦言不擔心自己的處境，並透露已就美國移民局的決定提出上訴，但由於美國法院處理這一類移民個案相當緩慢，有關審訊序程可能要幾年，而他亦沒有後悔當日誠真地向美國移民官交代此事。不過，他亦坦言，百份之九十九點一的人，都不會像他這樣作。

他表示，美國移民局在沒有獲撥額外資源作背景審查的情況下，要嚴格執行有關不讓共黨黨員移民美國的規定，其實存在一定的難度，因為只要申請者刻意隱瞞黨員身份，或不作任何申報，美國政府是很難調查出來。事實上，過去有很多中共黨員就因為沒有誠實交代身份， 而成功取得美國綠卡，甚至入籍。而美國現時就是靠前線移民官把關，在面試時會向申請人提出更多有關背景的問題，一旦發現有可疑，便會拒絕有關申請，但這也容易會殺錯「良民」。楊建利表示，中共號稱有9千萬黨員，當中畢竟也有不少平民百姓，或像他當年一樣糊裡糊塗入黨而並非信仰共產主義的人，這些人申請到美國或許會無辜受到影響。

楊建利認為，正正因為有關政策有如此大的影響，肯定對中共的認受性做成一定的打擊，特別是中國大陸年輕一代的精英，或會擔心出國留學或移民受阻而更不願意入黨。不過，他同時表示：「我認為這條指南契合了美國對華政策的概念，那就是把中國人民和中國共產黨分開。這條法規並不是死的，而是有餘地的，因為你可以申請豁免。」

《蘋果》記者

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