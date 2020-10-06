中美角力｜《紐時》：北京武裝民意易擦槍走火 學者：美日印澳外長會議凸顯中國冇朋友

美台關係日趨緊密之際，中國大陸頻頻軍演並大肆宣傳必要時不惜一戰。《紐約時報》（The New York Times）報道，北京以鷹派色彩濃厚的宣傳武裝民意，領導階層不僅更難退讓，也拉高擦槍走火的風險。另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今日出席在日本東京舉行的「美日印澳四國外長會議」，即為「四方安全對話」，共同討論印太地區安全議題。有學者指出，蓬佩奧此行最重要的意義，在於凸顯中國日漸自我孤立「沒朋友」的窘境。

《紐時》的分析指出，北京在台灣議題上承受壓力，也在南海與喜瑪拉雅山等地面臨領土糾紛。如果北京在這些地方中任一個直接感受到挑戰，中國國家主席習近平武裝國內民意後可能失去退讓空間。

放軍近期在微博發表的影片呈現空襲美國領地關島，還加插苛李活電影的片段。以鷹派立場著稱的官媒《環球時報》則在社論中警告，台灣與美國「不要玩火」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「我不認為這只是恫嚇，我也不認為這純粹是發洩怒氣。我認為壓力逐漸加大，習近平覺得把這股壓力展現出來是有用的。」

《紐時》指，華府政壇最近再度熱議美國是否應表明願在台灣遭攻擊時出兵協防，北京當局對此似乎特別警覺。鷹派論調不僅在官媒中擴散，也蔓延學界和影響政策討論的智庫人士。北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，特朗普政府太常打「台灣牌」，正在測試中方底線。

不過，曾任中國外交官的袁南生9月在「中國國際戰略評論」半年刊發表的文章警告，「戰狼精神」與中國傳統文化背道而馳，民意如遭綁架，後果堪憂。極端民族主義、民粹主義聲音愈大，外交空間愈小，對抗更容易代替對話，中國的朋友將愈來愈少。

另外，美國之音報道，前「香格里拉對話」論壇資深研究員尼爾（Alexander Neill）指出，美、日、印、澳四國外長舉行的「四方安全對話」，隨着各會員國有感於中國的武力威脅和南海緊張情勢升高，並發展出民主國家的共同願景。他預期蓬佩奧試圖突顯出中國，除了北韓以外在亞太地區缺乏盟邦的窘境。

尼爾表示，雖然俄羅斯和巴基斯坦都和中國交好，但算不上是「安全上的盟邦」，因此蓬佩奧此行將不斷向國際社會強化一種看法，那就是中國雖然是聯合國安理會成員國之一，但中國「孤立無援、沒有朋友」。

至於中國對「四方安全對話」的反應，尼爾認為大概還是會強烈反彈，將此定位為美國圍堵中國的動作，只是中印衝突將使得中國的論述無法自圓其說，因為來自中國的武力威脅已在區域內威脅鄰國，而「四方安全對話」的目的不全然是向中國宣戰，而是測試中國底線，而中國最大的底線可能就是台灣。

《紐約時報》/ 美國之音

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