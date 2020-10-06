陳同佳案｜士林地檢署稱未接獲投案訊息 刑事律師：成政治事件台港互踢波

涉嫌於2018年台灣殺死女友潘曉穎的香港男子陳同佳，去年刑滿出獄後揚言到台灣投案，牽動兩岸三地敏感神經，上周他又透露計劃本月來台，並透過香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示已委託台灣律師昨天會晤台灣當局。對此，理律法律事務所昨晚雖首度證實由凃榆政律師接受陳同佳委任，但承辦陳同佳案的士林地檢署至今仍未接獲相關訊息。

士林地檢署指出，今天至中午為止，都沒有陳同佳案相關的消息與進展。本報記者中午致電理律事務所，欲聯絡凃律師了解情況，但接聽女職員表示他不在辦公室。記者已透過電郵向凃律師作出查詢，惟至今未獲回覆。

另據香港電台報道，有台灣的刑事律師認為，陳同佳案已變成政治事件，台灣方面對陳同佳投案目的有疑慮，演變成台港之間互踢皮球。

陳同佳於2018年初偕同女友潘曉穎到台灣旅遊，其間涉嫌在旅館勒斃潘女後，將遺體塞進行李箱棄屍再逃回香港，避過台灣司法殺人罪追訴，僅被香港法院以盜領潘曉穎存款的洗黑錢罪判刑，並成為港府修訂《逃犯條例》及港人「反送中」運動的導火線。

陳同佳去年10月刑滿出獄後揚言會去台灣投案，但最終沒有成行，沒想到相隔1年後，陳又在上周五（2日）放消息指要在本月到台灣，但台各行政及司法單位到目前為止都沒有接獲相關訊息。

台灣《蘋果新聞網》／香港電台

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