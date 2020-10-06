中印衝突｜華駐印大使：限制中企投資 損人不利己

天下圍中，面對與美國的衝突，中國與印度的矛盾反屬次要？中國駐印度大使孫衛東疑似向印方示好，表示中印存在一些分歧屬於正常，但不應任由分歧干擾雙邊關係；他又指，印度對中國企業和投資採取的限制措施，損人而不利己。

中國駐印度大使館昨日發表「孫衛東大使與旅印中國同胞代表舉行國慶中秋視頻座談」的文章，當中提到，孫衛東在座談會中表示：「作為鄰居，中印存在一些分歧是正常的，要把分歧放在雙邊關係的適當位置，不能任由分歧干擾雙邊關係。」他又指，印度對中國企業和投資採取的限制措施，不符合任何一方利益，損人而不利己。

印度政府近日對中國實施多項科技與投資禁令，包含封鎖了超過百款的中國手機應用程式（App）、海關嚴查中國進口貨物與相關科技設備零組件，以及禁止中資企業、有中資色彩的合資企業，參與投標基礎建設。

此外，根據印度媒體印度新聞信託社（PTI）日前披露，印度的安全機構掌握了2,500個社群媒體帳戶，包含Facebook、Youtube、Twitter等，懷疑這些帳戶替中國在印度執行「政治宣傳」，藉此操弄印度的輿論。

至於印度民間也因為中印邊境衝突加劇，發起抵制包含華為手機在內的中國貨運動。

不過，印度政府遲遲未宣佈是否允許中國電訊廠商參與5G，已有印度電訊業者考慮與中國脫鉤，改採購歐洲的設備。

今年9月中，孫衛東也曾就中印外長雙邊會面的結果發表談話，當時他表示：「中印是夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅」。

中央社

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