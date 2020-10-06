拉美80政要學者簽「反中國霸權宣言」 台外交部：德不孤必有鄰

多明尼加、哥斯達黎加、哥倫比亞在內的8個拉美國家超過80位政要、學者等，日前透過視像簽署「支持民主台灣、反對中國霸權宣言」，內容批評中共對台灣的攻擊。參與簽署的「古巴民主領導機構」（DDC）秘書長古提瑞茲（Orlando Gutierrez）並親自將這份連署宣言，交給台灣駐美國邁阿密的台北經濟文化辦事處，以表達對台灣的強力支持。台灣外交部則回應指，相信「德不孤必有鄰」，似在暗批中共搞霸權失德，在國際間被孤立，沒有朋友。

這8個國家的政要、學者，來自多明尼加、哥斯達黎加、哥倫比亞、智利、烏拉圭、墨西哥、委內瑞拉及古巴。

台灣外交部發言人歐江安今日在例行記者會上表示，80位國際政要、友人，在哥斯特黎加首都聖荷西開會並簽署一份宣言，內容支持民主台灣、反對中國大陸霸權。台灣外交部對於這些政要與專家對台灣的支持表達感謝，此舉再次證明台灣自由民主價值贏得國際支持與跨國肯定，「德不孤必有鄰」，台灣和全世界民主國家有共同語，會努力維護區域和平穩定和國際秩序。

宣言內容指出，「面對中國共產黨揚言攻擊中華民國（台灣）的威脅，台灣未曾退怯，並選擇對抗極權政權、堅定捍衞民主自由，國際社會必須嚴厲譴責中國。台灣是主權獨立國家，應禁止中國共產黨威脅追求民主與自由的台灣人民。呼籲國際社會，尤其是民主國家的領導人共同譴責習近平政權對台灣及總統蔡英文的一切威脅。」

台灣《蘋果新聞網》

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