兩岸角力｜台增$8億國防後勤預算 應對共軍消耗戰 台軍戰力成焦點

共軍擾台成為近年常態，台方戰機每次升空牽制、驅離。每架次的油耗量、零件成本等每小時高達百萬元新台幣（下同，約26萬港元），有指為共軍圖以消耗戰讓台軍崩潰。台媒今報道，為應對此情況，國防部預算書將下年度的「後勤及資通業務費」提高至770億餘元（約207億港元），較今年度增加約30億餘元（約8億港元）。不過，隨着兩岸關係越益緊張，台軍的戰力成為焦點。前陸軍總司令陳廷寵日前曾提「國軍戰力幾乎是零」、「擋不住共軍」，引發熱議，國防部前部長、退輔會主委馮世寬昨日反駁，指這樣的言論「大家都不認同」，對這種新聞應該要「不聽、不信、不傳」。

以台軍方每小時升空成本高達百萬來計算，今年度迄今空中戰巡兵力4,132架次，即至少高達41億3,200萬元（約11億港元）。為因應共軍打消耗戰，台國防部將下年度預算各單位「後勤及資通業務費」編列770億餘元，較今年度增加約30億餘元，創下近年新高。其中，空軍司令部編列最多，達313億餘元，顯示空軍對共軍機擾台應對的後勤成本有明顯提升。據指，台軍2017年「後勤及通資業務費」為659億餘元，並動用5.9億餘元預備金支應缺額；2018年為684億餘元；2019年為742億餘元；2020年則為739億餘元。

預算書也指出，在後勤補給支援經費中，增列了各式油料採購經費10億元（約2.6億港元）；軍事單位裝備零件附件及保修經費則增列各式主戰裝備妥善及維持等經費20億餘元（約5.3億港元），顯見台軍對於戰機油料、妥善維修比往年更加重視。

行政院長蘇貞昌今日上午赴立院備詢前受訪說，因為共機艦不斷擾台，為了守護國家安全，一定會有相對動作，難免增加負擔，但這是為了維護國家主權、國民安全必要的作為，政府一定會盡全力來做到。他呼籲大陸不用再做這些動作，否則只會增加台灣人民的惡感。

軍方增預算應對的同時，外界卻對台軍力感到質疑。台前陸軍總司令、退役上將陳廷寵日前出席活動時直言，很遺憾陳水扁總統時代開始，逐步把服役期縮短至現在只剩4個月，「我不曉得我們今天的戰力是甚麼？我告訴你：戰力是零！擋不住！」國防部前部長、退輔會主委馮世寬昨日在被問到陳廷寵此番言論時說，陳廷寵的言論沒有新聞性，「因為大家都不認同」，退將間也沒人贊同，面對這種新聞大家應該要「不聽、不信、不傳」比較重要。

台灣《風傳媒》今日發表評論文章指，台軍戰力到底擋不擋得了共軍？當然不是陳廷寵說了算，重點是：如果軍方內部對「為何而戰、為誰而戰」的大問號，始終給不了答案，不必共軍來，自己內部先一番爭論，有人要打有人不打，管他4個月服役期還是4年服役期，還有何戰力可言？

文章又批評，民進黨政府「去中國化」和「去中華民國化」越來越說不清楚，認為藍執政不能以台獨主張為非，綠執政不能以反台獨為非。在這兩者之間，如何建立最大共識，以維護這塊土地的安危，必須認清兩個現實：第一，戰雲密佈下的危機與風險，不分藍綠統獨，真有事，沒有人有棄甲的空間；第二，藍綠統獨彼此追究忠誠度，肯定強化不了台軍戰力，只會弱化國民意志力。

共軍從9月16日起至29日止共有50架次擾台，依序為9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；27日是空警500預警機、運8各1；9月29日運8反潛機2架次。踏入10月，共軍也自1日起接連4日擾台，恫嚇意味十足。

台灣《蘋果新聞網》

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