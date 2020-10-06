武漢肺炎｜內地流感針炒價升3倍 港醫療機構：自由行零預約

面對武漢肺炎秋冬疫情，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫學團隊上月發出警告，武肺疫情可能出現第二波風險，加上流感高峯季節，建議在9至10月接種流感疫苗。內地往年流感疫苗供應量約3,000萬支、覆蓋率不足2%，今年需求急增至5,000萬支，加上內地人因疫情關係無法來港注射，致一針難求，黃牛炒價加幅達3倍多，在社區醫院注射只需153元人民幣（下同，約175港元），但當地醫院供應短缺，只能轉到淘寶和京東預約私家醫院，但一針就要350元（約400港元）。至於台灣公費流感疫苗，5日起開始為有需要人士免費接種，今年提供603萬劑四價流感疫苗，總統蔡英文提醒民眾勿忘接種。

北京、廣州、上海、天津、黑龍江、重慶、四川及甘肅等多地上月起均出現流感疫苗短缺。 香港科技大學近日提醒大學成員可於本月中以先到先得形式注射疫苗，內地生近日議論紛紛，看到校方通告四價流感疫苗只需240港元，都想急急來港到學校診所打針。在香港提供疫苗注射的醫療機構負責人Johny Lee向《蘋果》分析，流感疫苗通常半年前已訂貨，估計「內地炒風多過一切」，而過往內地人湧港打疫苗，但今年因武肺疫情影響未能來港，以其醫療機構為例，供應量較往年急跌40%至50%，每星期消耗不多於10針。

廣州市民證實流感疫曲供應緊張

廣州市民方言（化名）對《蘋果》證實，當地近日流感疫苗供應同樣緊張。她上周到社區醫院排隊取號接種疫苗，「聽講第二日就冇喇，好多人知道邊度有疫苗就會通知家人一齊過去打。」珠三角不少居民往年會到香港的私家診所接種疫苗，但她認為當地疫苗供應緊張與民眾在疫情下難以到港關係不大：「因為流感疫苗係自費疫苗，對於打流感針，往年老人家都覺得『感冒』有咩好打？今年因為疫情關係，同佢哋講流感其實唔係感冒，而且兩種（流感病毒和新冠病毒）咁啱撞正，就會令病情更重。」她指在廣州的社區醫院接種一針四價疫苗的價錢為153元，私家診所一般索價約350元（約400港元），今年接種的長者和兒童人數比往年明顯增加。

北京疫苗接種預約迅速爆滿

北京市疾控中心9月24日宣佈流感疫苗接種可接受注射，多個接種地點預約迅速「爆滿」。「只能是來多少（疫）苗我們打多少。」東直門社區衞生服務站保健科職員稱，流感疫苗數量有限，該站已有1,300多人預約，而第一批疫苗只有100多支，「現在排，甚麼時候能打上這真說不好」。德勝門社區衞生服務站職員又稱，現在只有200支疫苗，但已有2,000至3,000人預約。9月30日，北京市疾控中心宣佈多間接種點都已無疫苗可打。

中國疾控中心提醒，中國南、北方省分流感活躍水平仍「極低」，僅零星檢測出流感病毒，病毒抗原性、基因特性和耐藥性未發生明顯變異。

截至8月底，流感疫苗批簽發總數超過1,000萬支，與去年同比增長50%以上。9月上旬，流感疫苗已合計批簽發近700萬劑。中國醫學科學院北京協和醫學院教授馮錄召預測，今年流感疫苗較2019年倍翻，達到5,000萬劑；但即使滿足5,000萬劑，也僅能覆蓋中國4%人口。

北京鼎臣管理諮詢有限責任公司創辦人史立臣指出，往年民眾不熱衷打流感疫苗，原因之一是流感疫苗在內地屬於自費並自願接種的疫苗，費用高於感冒藥與消炎藥，民眾認為接種流感疫苗性價比不高。他分析，疫苗批簽發流程亦影響供應，「企業無法直接供貨給接種單位，國內省市流感疫苗供求出現矛盾，也無法從其他地方調貨，導致有些地方的疫苗用不完，有些地方沒苗用。」

港醫療機構：內地客來港打針今年「零」

反觀香港，今年流感疫苗是否需求很大呢？MedikPro綜合醫務中心負責人Johny Lee說：「未必係嘅。」他解釋，因為藥廠要求醫療機構早於半年前要求訂貨數量，「疫苗唔係你想訂即刻有貨，真係要時間培植同生產，要早訂同埋知道有冇人打。」以他所知，流感疫苗在香港不會炒得起，加上今年內地人因疫情關係難以來港打針和接受體檢，流感疫苗入貨量也較往年急跌一半，2018年每周有40至50個內地客預約，去年因反送中運動影響銳減至30個預約，今年更是零內地客。

他指出，由於本港註冊的疫苗不能合法輸入內地，也需要「針卡」確保每年注射的紀錄，所以需要由醫生在診所內注射，不可能在香港私下購買疫苗，「外賣」帶到內地自行注射。Johny Lee又稱，在香港私家醫療機構注射約350港元，而合資格人士更可獲政府資助每劑240元。

港醫生：藥廠今年預訂交付不足

本港家庭醫生鄭志文也稱，今年接獲市民有關接種流感疫苗的查詢明顯較往年增加，「大家都緊張很多，也有合資格者未待政府防疫注射計劃開始就自費接種。」他指今年內地客因為通關因素已幾乎絕迹，但私人診所的疫苗供應卻因為藥廠的製造和物流因素變得緊張。「往年是（私家醫生）要多少都有，藥廠根據定單生產，但今年因為工廠的製造和物流因素，連預訂的數量都交付不足。」

《蘋果》記者／財新網

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